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Crime no Caparaó

Mulher denuncia marido por cárcere privado em Guaçuí

Vítima contou que estava sendo mantida presa em casa há cerca de quatro dias com os filhos; ela esperou o marido deixar o imóvel para pedir socorro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 jan 2021 às 17:49

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 17:49

Delegacia de Guaçuí
Delegacia de Guaçuí investiga o caso Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Uma mulher de 22 anos conseguiu pedir a ajuda da Polícia Militar na noite desta terça-feira (19) para denunciar o marido, em Guaçuí, na Região do Caparaó. A vítima contou que estava sendo mantida presa dentro de casa há cerca de quatro dias com os filhos. Ela esperou ele deixar o imóvel para pedir socorro.
Segundo informações da polícia, o caso aconteceu no bairro João Ferraz de Araújo, às 19h30. A mulher contou para os militares que sofre agressões do marido e que durante os dias que ficou trancada em casa, não recebia alimentação suficiente para ela e os filhos.
Ela disse ainda que por diversas vezes tentou sair do imóvel e voltar para casa da mãe, mas todas às vezes foi impedida pelo companheiro. O suspeito foi procurado pelos policiais, porém não foi localizado.
A mulher foi orientada pelos militares a registrar o caso na Polícia Civil e buscar uma medida protetiva. A vítima deixou o imóvel com os filhos e foi para casa de familiares. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que não localizou nenhuma ocorrência com essas informações registrada na delegacia de Guaçuí.
Como o crime de lesão corporal depende de representação por parte da vítima para que haja investigação, o registro deve ser feito exclusivamente pelo ofendido (pessoa física). As vítimas desse tipo de crime devem registrar o Boletim de Ocorrência informando o desejo de representar contra o agressor, o que pode ser feito em qualquer delegacia de polícia ou ainda por meio da Delegacia On-line. Caso a vítima registre a ocorrência, o caso será investigado pela Polícia Civil.

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