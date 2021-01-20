Mulher denuncia marido por cárcere privado em Guaçuí

Delegacia de Guaçuí investiga o caso Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Uma mulher de 22 anos conseguiu pedir a ajuda da Polícia Militar na noite desta terça-feira (19) para denunciar o marido, em Guaçuí , na Região do Caparaó. A vítima contou que estava sendo mantida presa dentro de casa há cerca de quatro dias com os filhos. Ela esperou ele deixar o imóvel para pedir socorro.

Segundo informações da polícia, o caso aconteceu no bairro João Ferraz de Araújo, às 19h30. A mulher contou para os militares que sofre agressões do marido e que durante os dias que ficou trancada em casa, não recebia alimentação suficiente para ela e os filhos.

Ela disse ainda que por diversas vezes tentou sair do imóvel e voltar para casa da mãe, mas todas às vezes foi impedida pelo companheiro. O suspeito foi procurado pelos policiais, porém não foi localizado.

A mulher foi orientada pelos militares a registrar o caso na Polícia Civil e buscar uma medida protetiva. A vítima deixou o imóvel com os filhos e foi para casa de familiares. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que não localizou nenhuma ocorrência com essas informações registrada na delegacia de Guaçuí.