Vídeo mostra carro pegando fogo no bairro São Pedro, em Vitória

Um carro pegou fogo em São Pedro, Vitória, na manhã desta quinta-feira (21). O veículo estava em deslocamento no meio da rua quando começou o incêndio. O dono do carro comprou o veículo um dia antes.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência no bairro da Capital. A equipe realizou o combate às chamas e o rescaldo. Não houve vítimas e não foi solicitada perícia, segundo o Corpo de Bombeiros.
Ainda de acordo com a corporação, a cunhada do proprietário estava no local e informou que veículo foi adquirido nesta quarta-feira (20) e o incêndio teria começado na parte elétrica. Ela foi orientada a acionar o guincho ou deslocar o veículo até um acostamento para não prejudicar o trânsito no local.