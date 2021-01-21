Vídeo mostra carro pegando fogo no bairro São Pedro, em Vitória

Carro pega fogo em São Pedro, Vitória Crédito: Reprodução

Um carro pegou fogo em São Pedro, Vitória, na manhã desta quinta-feira (21). O veículo estava em deslocamento no meio da rua quando começou o incêndio. O dono do carro comprou o veículo um dia antes.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência no bairro da Capital. A equipe realizou o combate às chamas e o rescaldo. Não houve vítimas e não foi solicitada perícia, segundo o Corpo de Bombeiros.