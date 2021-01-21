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No meio da rua

Vídeo mostra carro pegando fogo no bairro São Pedro, em Vitória

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência no bairro da Capital. Não há informações sobre a causa do incêndio nem sobre feridos

Publicado em 

21 jan 2021 às 09:01

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 09:01

O Corpo de Bombeiros foi acionado
Carro pega fogo em São Pedro, Vitória Crédito: Reprodução
Um carro pegou fogo em São Pedro, Vitória, na manhã desta quinta-feira (21). O veículo estava em deslocamento  no meio da rua quando começou o incêndio. O dono do carro comprou o veículo um dia antes.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência no bairro da Capital. A equipe realizou o combate às chamas e o rescaldo. Não houve vítimas e não foi solicitada perícia, segundo o Corpo de Bombeiros.
Ainda de acordo com a corporação, a cunhada do proprietário estava no local e informou que veículo foi adquirido nesta quarta-feira (20) e o incêndio teria começado na parte elétrica. Ela foi orientada a acionar o guincho ou deslocar o veículo até um acostamento para não prejudicar o trânsito no local.

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