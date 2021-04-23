Polícia apreende submetralhadora com escudo do Flamengo em Vitória

Policiais militares apreenderam uma submetralhadora, munições e drogas no bairro Santo Antônio, em Vitória, na noite desta quinta-feira (22). A arma era decorada com as cores vermelha e preta e com o escudo do Flamengo.
Segundo a Polícia Militar, os militares realizavam patrulhamento na região quando viram um indivíduo com uma arma na mão. Na tentativa de abordagem, o suspeitou fugiu. O homem entrou em um bar e depois em uma casa. Ao perceber que os militares viram onde ele havia entrado, o indivíduo saltou por uma janela, escalou um muro e não foi alcançado.
Na residência, os militares encontraram uma submetralhadora calibre .380, dois carregadores e 37 munições do mesmo calibre, além de 138 buchas de maconha e uma munição calibre .40.
O material apreendido foi entregue à 1ª Delegacia Regional de Vitória.