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Bairro Santo Antônio

Polícia apreende submetralhadora com escudo do Flamengo em Vitória

Para fugir da polícia, suspeito saltou pela janela de uma casa, escalou o muro e fugiu. No imóvel, além da submetralhadora calibre .380, os militares apreenderam carregadores, munições e drogas

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 12:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2021 às 12:06
PM apreendeu submetralhadora e drogas no bairro Santo Antônio, em Vitória
PM apreendeu submetralhadora e drogas no bairro Santo Antônio, em Vitória Crédito: Divulgação/PM
Policiais militares apreenderam uma submetralhadora, munições e drogas no bairro Santo Antônio, em Vitória, na noite desta quinta-feira (22). A arma era decorada com as cores vermelha e preta e com o escudo do Flamengo.
Segundo a Polícia Militar, os militares realizavam patrulhamento na região quando viram um indivíduo com uma arma na mão. Na tentativa de abordagem, o suspeitou fugiu. O homem entrou em um bar e depois em uma casa. Ao perceber que os militares viram onde ele havia entrado, o indivíduo saltou por uma janela, escalou um muro e não foi alcançado.
Na residência, os militares encontraram uma submetralhadora calibre .380, dois carregadores e 37 munições do mesmo calibre, além de 138 buchas de maconha e uma munição calibre .40.
O material apreendido foi entregue à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

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