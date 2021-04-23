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No bairro Cocal

Polícia prende trio suspeito de roubar carro em Vila Velha

Um adolescente também estava junto com os suspeitos e foi apreendido na ação

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 11:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2021 às 11:16
Bolsa, celulares e documentos da vítima foram recuperados pela Polícia. Simulacro de arma foi encontrado com o grupo
Bolsa, celulares e documentos da vítima foram recuperados pela polícia Crédito: Divulgação / PMES
Três homens foram presos e um adolescente apreendido suspeitos de roubarem um carro em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (23). O crime aconteceu no bairro Cocal. Policiais miliares abordaram os suspeitos durante uma patrulha, quando se depararam com um veículo parecido com o informado pela vítima.
Na abordagem, foi dada voz de parada, mas o condutor tentou fugir, andando na contramão em algumas ruas. Durante a fuga, o carro entrou em uma rua sem saída e acabou sendo parado.
De acordo com a Polícia Militar, três homens e um adolescente estavam no carro. Não foi encontrado nada de ilícito com eles, mas durante uma revista no veículo foi encontrada uma bolsa com dois celulares e vários documentos da vítima.
Ao refazerem o caminho, os policiais localizaram também um simulacro de arma que foi utilizado no assalto. Os suspeitos e o material apreendido foram entregues na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

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