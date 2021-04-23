Polícia prende trio suspeito de roubar carro em Vila Velha

Três homens foram presos e um adolescente apreendido suspeitos de roubarem um carro em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (23). O crime aconteceu no bairro Cocal. Policiais miliares abordaram os suspeitos durante uma patrulha, quando se depararam com um veículo parecido com o informado pela vítima.
Na abordagem, foi dada voz de parada, mas o condutor tentou fugir, andando na contramão em algumas ruas. Durante a fuga, o carro entrou em uma rua sem saída e acabou sendo parado.
De acordo com a Polícia Militar, três homens e um adolescente estavam no carro. Não foi encontrado nada de ilícito com eles, mas durante uma revista no veículo foi encontrada uma bolsa com dois celulares e vários documentos da vítima.
Ao refazerem o caminho, os policiais localizaram também um simulacro de arma que foi utilizado no assalto. Os suspeitos e o material apreendido foram entregues na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.