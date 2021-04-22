Criança e dois moradores ficam feridos durante tiroteio em Vitória

Menina de oito anos foi atingida por estilhaços de bala Crédito: Caique Verli

Correção A primeira versão desta reportagem informava que uma criança também havia sido baleada. No entanto, a Polícia Militar corrigiu a informação explicando que a criança foi atingida pelos estilhaços da bala. A informação foi corrigida no título e no texto.

Duas pessoas foram baleadas na tarde desta quinta-feira (22) durante um tiroteio que aconteceu no bairro Joana D'arc, em Vitória . Uma menina de oito anos também ficou ferida após ser atingida por estilhaços de bala. Segundo testemunhas, ela e outras oito crianças brincavam em um parquinho do bairro quando suspeitos passaram atirando.

De acordo com apurações da reportagem da TV Gazeta, o filho de uma moradora – que não quis ser identificado – também estava no parque. A mãe do menino ficou apavorada quando ouviu os disparos.

Moradores relataram que suspeitos desceram uma escadaria atirando. Além da criança, que foi ferida pelos estilhaços da bala, uma moradora que estava em casa foi atingida. A troca de tiros continuou na rua e ainda acertou outro morador. Ambos foram socorridos para um hospital.

Testemunhas afirmaram que os bandidos são de uma facção do Bairro da Penha e do Morro do Macaco que foram atacar rivais de Joana D'arc. Várias cápsulas ficaram espalhadas no bairro. Muitas casas também ficaram com as marcas de tiros.

Os moradores de Joana D'arc contam que os tiroteios no bairro são frequentes e eles vivem reféns do medo.

A reportagem acionou a Polícia Militar que, em nota, disse que no local a equipe apurou que os tiros partiram de um veículo que estava na parte alta da região. A mulher que foi atingida, foi socorrida por populares ao Hospital Estadual de Urgência de Emergência.