Submetralhadora é encontrada em meio a entulhos em Conceição do Castelo

Uma submetralhadora de fabricação caseira foi encontrada e apreendida nesta quinta-feira (6) por militares da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. Após denúncia anônima, a arma foi localizada pelos militares em meio a entulhos.
Segundo a Polícia Militar, a submetralhadora foi apreendida na localidade de Taquaruçu, no interior do município. Ela estava escondida às margens de uma estrada vicinal, pronta para uso. Com a arma, foram apreendidos dois carregadores e 31 munições calibre 380.
Ainda segundo os policiais, o denunciante relatou haver pessoas suspeitas na região onde a arma estava, mas essas pessoas não foram localizadas pelos militares. Todo o material apreendido foi entregue à Delegacia de Polícia Civil do município.