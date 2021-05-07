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Fabricação caseira

Submetralhadora é encontrada em meio a entulhos em Conceição do Castelo

Após denúncia anônima, a arma foi localizada por policiais militares na localidade de Taquaruçu, no município da Região Serrana, junto a dois carregadores e 31 munições calibre 380.

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 15:13

Publicado em 

07 mai 2021 às 15:13
Submetralhadora é encontrada em meio a entulhos
Submetralhadora é encontrada em meio a entulhos Crédito: Divulgação/ PMES
Uma submetralhadora de fabricação caseira foi encontrada e apreendida nesta quinta-feira (6) por militares da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. Após denúncia anônima, a arma foi localizada pelos militares em meio a entulhos.
Segundo a Polícia Militar, a submetralhadora foi apreendida na localidade de Taquaruçu, no interior do município. Ela estava escondida às margens de uma estrada vicinal, pronta para uso. Com a arma, foram apreendidos dois carregadores e 31 munições calibre 380.
Ainda segundo os policiais, o denunciante relatou haver pessoas suspeitas na região onde a arma estava, mas essas pessoas não foram localizadas pelos militares. Todo o material apreendido foi entregue à Delegacia de Polícia Civil do município.

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