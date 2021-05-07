Técnico de enfermagem é preso suspeito de desviar medicamentos de hospitais no ES

Técnico de enfermagem é preso suspeito de desviar medicamentos de hospitais do Sul do ES Crédito: Polícia Civil

Um técnico de enfermagem de 32 anos foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (6), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , suspeito de desviar medicamentos de hospitais onde ele trabalhava. Na casa dele, que fica no bairro Santa Cecília, foram encontradas 10 ampolas de sulfato de morfina.

Segundo informações da Polícia Civil , ele pegava os medicamentos de três hospitais onde trabalhava e vendia posteriormente em um mercado ilegal. As investigações duraram cerca de uma semana. Ele confessou a intenção de repassar as ampolas.

Após levantar a suspeita de que ele estava desviando os medicamentos, o delegado responsável pelo inquérito policial solicitou um mandado de busca e apreensão na residência do profissional.

“O detido trabalha em três hospitais, sendo um particular, um estadual e um filantrópico. A investigação indica que as ampolas apreendidas na casa dele foram subtraídas das três unidades hospitalares. Em depoimento, ele confessou que pretendia revender os medicamentos”, explicou o delegado Rafael Antun.

O técnico de enfermagem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. A polícia vai investigar se há outros envolvidos no esquema.

SOBRE A SUBSTÂNCIA