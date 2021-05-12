PM apreende submetralhadora e escopeta artesanais em casa abandonada de Cariacica

Uma submetralhadora, um revólver e munições foram apreendidos por policiais militares durante o policiamento no bairro Santo Antônio, em Cariacica, na madrugada desta quarta-feira (12).
Durante o patrulhamento, a equipe visualizou um indivíduo em atitude suspeita em um terreno. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito fugiu pulando um valão. Ele não foi localizado. Ao realizar buscas no local onde ele estava, foi constatado que havia uma casa aparentemente abandonada e com a porta aberta.
Ao verificar o interior da residência, os policiais encontraram uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre 380 com 12 munições intactas e um revólver calibre 12, uma espécie de escopeta, de fabricação caseira com quatro munições intactas.
O armamento foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica. Ninguém foi detido