Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fabricação caseira

PM apreende submetralhadora e escopeta artesanais em casa abandonada de Cariacica

Policiais encontraram o armamento depois que um indivíduo em atitude suspeita fugiu pulando em um valão no bairro Santo Antônio

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 12:17

Publicado em 

12 mai 2021 às 12:17
Submetralhadora, revólver e munições foram apreendidos em casa abandonada em Cariacica
submetralhadora, um revólver e munições Crédito: Divulgação/PMES
Uma submetralhadora, um revólver e munições foram apreendidos por policiais militares durante o policiamento no bairro Santo Antônio, em Cariacica, na madrugada desta quarta-feira (12).
Durante o patrulhamento, a equipe visualizou um indivíduo em atitude suspeita em um terreno. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito fugiu pulando um valão. Ele não foi localizado. Ao realizar buscas no local onde ele estava, foi constatado que havia uma casa aparentemente abandonada e com a porta aberta.
Ao verificar o interior da residência, os policiais encontraram uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre 380 com 12 munições intactas e um revólver calibre 12, uma espécie de escopeta, de fabricação caseira com quatro munições intactas.
O armamento foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica. Ninguém foi detido

Veja Também

Jovem é morto a tiros na frente da mãe e do padrasto em Vila Velha

Trio é detido negociando veículos roubados em shopping de Vila Velha

Polícia apreende 1,7 mil comprimidos de ecstasy em operação em Anchieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados