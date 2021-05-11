Trio é detido negociando veículos roubados em shopping de Vila Velha

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Na condução de uma das motos, estava um adolescente de apenas 16 anos. Já na condução do sedan estava um homem de 26 anos – filho do idoso de 63 anos que dirigia a picape na qual a segunda moto estava na caçamba. Os três, que não tiveram os nomes divulgados, foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.