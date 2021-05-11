Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após denúncia

Trio é detido negociando veículos roubados em shopping de Vila Velha

Pai, filho e um adolescente foram detidos nesta terça-feira (11) com motos e carros roubados ou adulterados; Guarda de Vila Velha fez operação após denúncia de venda ilegal na internet

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 19:26

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 mai 2021 às 19:26
Três pessoas são detidas e quatro veículos apreendidos em shopping de Vila Velha
Três pessoas são detidas e quatro veículos apreendidos em shopping de Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha
Motos e carros adulterados ou furtados foram apreendidos dentro da área de um shopping de Vila Velha, nesta terça-feira (11), após uma denúncia de que os veículos estavam sendo vendidos pela internet e que o fechamento da negociação seria no empreendimento. Três pessoas acabaram detidas.
De acordo com a Guarda Municipal, a equipe que esteve no local encontrou um carro sedan prata com restrição de furto. Além de uma picape e duas motos, todas com com motor adulterado. Os automóveis foram guinchados para o pátio do Departamento Nacional de Trânsito (Detran-ES).
Na condução de uma das motos, estava um adolescente de apenas 16 anos. Já na condução do sedan estava um homem de 26 anos – filho do idoso de 63 anos que dirigia a picape na qual a segunda moto estava na caçamba. Os três, que não tiveram os nomes divulgados, foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.
No início da noite desta terça-feira (11), a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava sendo confeccionada e, por isso, ainda não tinha mais informações. Já o Shopping Boulevard afirmou, por meio de nota, que prefere não se pronunciar sobre o ocorrido, para não atrapalhar as investigações sobre o caso.

OUTRA MOTO ADULTERADA E MAIS UM DETIDO

Embora não constasse nas informações recebidas pela Guarda Municipal, uma terceira moto com o motor adulterado também foi encontrada no shopping e acabou sendo guinchada para o pátio do Detran. Da mesma forma, o condutor foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

Veja Também

Assaltantes rendem proprietários e levam R$ 250 mil de funerária no ES

Guarda de Viana e filhos têm carro atingido por tiros na Rodovia do Contorno

PRF faz busca em local de festa onde motorista bêbado foi encontrado em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carros Detran guarda municipal Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'
Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados