Trio é detido negociando veículos roubados em shopping de Vila Velha

Motos e carros adulterados ou furtados foram apreendidos dentro da área de um shopping de Vila Velha, nesta terça-feira (11), após uma denúncia de que os veículos estavam sendo vendidos pela internet e que o fechamento da negociação seria no empreendimento. Três pessoas acabaram detidas.
De acordo com a Guarda Municipal, a equipe que esteve no local encontrou um carro sedan prata com restrição de furto. Além de uma picape e duas motos, todas com com motor adulterado. Os automóveis foram guinchados para o pátio do Departamento Nacional de Trânsito (Detran-ES).
Na condução de uma das motos, estava um adolescente de apenas 16 anos. Já na condução do sedan estava um homem de 26 anos – filho do idoso de 63 anos que dirigia a picape na qual a segunda moto estava na caçamba. Os três, que não tiveram os nomes divulgados, foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.
No início da noite desta terça-feira (11), a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava sendo confeccionada e, por isso, ainda não tinha mais informações. Já o Shopping Boulevard afirmou, por meio de nota, que prefere não se pronunciar sobre o ocorrido, para não atrapalhar as investigações sobre o caso.
OUTRA MOTO ADULTERADA E MAIS UM DETIDO
Embora não constasse nas informações recebidas pela Guarda Municipal, uma terceira moto com o motor adulterado também foi encontrada no shopping e acabou sendo guinchada para o pátio do Detran. Da mesma forma, o condutor foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.