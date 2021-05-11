Guarda de Viana e filhos têm carro atingido por tiros na Rodovia do Contorno

Um agente da Guarda Civil Municipal de Viana e os filhos dele viveram momentos de tensão na noite desta segunda-feira (10). Ao parar o carro pela Rodovia do Contorno, a família teve o veículo atingido por disparos de arma de fogo. Ninguém foi atingido.
De acordo com informações da Polícia Civil, o servidor público seguia pela via, em Cariacica. Quando passava com os filhos na altura do bairro Nova Rosa da Penha, o carro quebrou. Ele estacionou o veículo na estrada que dá acesso ao bairro e desceu do automóvel.
Momentos depois, ele ouviu disparos e percebeu que os alvos eram ele, as crianças e o veículo. Assustado, o agente atravessou a pista com os filhos, se escondeu atrás de um separador de concreto que divide as pistas e acionou a Polícia Militar e a Guarda de Viana.
O pai e as crianças não se feriram. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica.
