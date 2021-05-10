O ex-vereador de Ibatiba, João Bento da Silva, foi assassinado a tiros na noite do último sábado (8), na zona rural do município. Os atiradores estariam em uma moto e fugiram após o crime. A polícia investiga o caso e informou que nenhum suspeito foi preso até o momento.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na localidade de Santa Maria de Baixo. No local, os militares encontraram o corpo de um homem caído no chão, já sem vida.
Ex-vereador é assassinado a tiros na zona rural de Ibatiba
A esposa da vítima contou que estava com o marido na rua e entrou na residência com o filho. João Bento da Silva ficou no local. Segundo ela, depois disso, foram ouvidos vários disparos de arma de fogo, além de barulhos dos indivíduos correndo pela estrada e ligando uma moto. Quando ela saiu para a rua, já viu o marido morto.
O ex-vereador João Bento da Silva atualmente era produtor de café na região. Ele foi eleito vereador em 2004 e exerceu o mandato entre 2005 e 2008.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Ibatiba. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e a polícia disse que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
A Polícia Civil reforçou ainda que as pessoas podem contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.