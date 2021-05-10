Ex-vereador é assassinado a tiros na zona rural de Ibatiba

A esposa da vítima contou que estava com o marido na rua e entrou na residência com o filho. João Bento da Silva ficou no local. Segundo ela, depois disso, foram ouvidos vários disparos de arma de fogo, além de barulhos dos indivíduos correndo pela estrada e ligando uma moto. Quando ela saiu para a rua, já viu o marido morto.