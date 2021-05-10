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Morte de mulher em Linhares: motorista bêbado fugiu e voltou para festa

O acidente aconteceu neste domingo (9) na BR 101; uma mulher, mãe de duas meninas, estava no veículo atingido e morreu no local. As informações são da PRF

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 12:09

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 mai 2021 às 12:09
Acidente fatal aconteceu por volta do meio-dia deste domingo (9) de Dia das Mães, em Linhares
Acidente  aconteceu por volta do meio-dia deste domingo (9) de Dia das Mães, em Linhares Crédito: Leitor de A Gazeta
O motorista alcoolizado e sem habilitação que provocou um acidente na BR 101, em Linhares, resultando na morte de uma mãe no Dia das Mães, estava em uma festa após a colisão. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Identificado pela polícia, Hélio dos Santos Aguiar completa 25 anos nesta segunda-feira (10) e foi detido na Delegacia Regional do município, no Norte do Espírito Santo
De acordo com a PRF, o homem alcoolizado teria saído de uma casa de eventos, que fica a cerca de 400 metros da BR 101, e levado um amigo em casa. No caminho de volta para a festa, chegando no quilômetro 143 da rodovia, o motorista colidiu com a traseira de um carro, onde estava a família.
Morte de mulher em Linhares: motorista bêbado fugiu e voltou para festa
Mulher que morreu em acidente na BR 101 Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Após a colisão, Hélio fugiu do local e retornou para a casa de eventos. Segundo informações da PRF, ele foi encontrado alcoolizado dentro da festa. Ele fez o teste do etilômetro e o resultado deu positivo para a presença de álcool.
"Nós realizamos buscas na região e o encontramos novamente na festa. Esse condutor, após colidir e matar uma pessoa, retornou para essa festa", afirmou o inspetor da PRF Vinícius Scopel. 
O motorista, além de estar embriagado, não possui habilitação. A PRF identificou que o condutor é inabilitado para a condução de veículo automotor.
De acordo com o delegado de Linhares, Fabrício Lucindo, Hélio dos Santos Aguiar foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente. Ele continua preso na delegacia do município e será encaminhado durante a tarde para a Penitenciaria Regional De Linhares.

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O ACIDENTE

Na tarde deste domingo (9), o veículo de uma família que seguia no sentido São Mateus, no quilômetro 144 da BR 101, em Linhares, foi atingido na traseira por um outro carro. O motorista que provocou o acidente estava embriagado, sem habilitação e "muito provavelmente com excesso de velocidade", segundo a PRF. Com a força do impacto, os veículos saíram da pista e caíram em uma pequena ribanceira.
"Nós pudemos levantar que o veículo do motorista que provocou o acidente, pela dinâmica do acidente, pelas marcas de frenagem, pelas testemunhas do local, muito provavelmente estava com excesso de velocidade. O que vai ser confirmado pela perícia da Polícia Civil", afirmou Scopel.
Uma mãe identificada como Silvane Maria Faquim Belúcio Simon, de 39 anos, o marido José Magno Nogueira de 41 anos, e duas filhas, uma jovem de 22 anos, e uma criança de 11 anos, estavam no carro atingido. 
A mãe das meninas não resistiu à colisão e morreu ainda no local. O pai delas foi atendido no Hospital Geral de Linhares (HGL) e liberado. As filhas do casal foram transferidas para o Hospital Rio Doce, também no município.
O homem que causou o acidente também ficou ferido e precisou ser encaminhado ao HGL. Após o atendimento médico, ele foi conduzido para a 18ª Delegacia Regional de Linhares.

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