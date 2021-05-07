Linhares faz mutirão para vacinar grávidas, puérperas e pessoas com comorbidades

Linhares inicia vacinação de pessoas com comorbidades, grávidas e puérperas Crédito: Prefeitura de Linhares/Felipe Tozatto

O município de Linhares , no Norte do Espírito Santo , faz nesta sexta-feira (7) e no sábado (8) um mutirão para vacinar grávidas e puérperas acima de 18 anos sem comorbidades e pessoas com comorbidades de 50 a 59 anos contra a Covid-19 . A vacinação ocorre das 8h às 17h em 32 pontos espalhados na sede e no interior do município.

Segundo a Prefeitura de Linhares , serão utilizadas, nesta rodada, cerca de 6 mil doses da vacina Oxford/Astrazeneca, produzida no Brasil pela Fiocruz

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Gestantes: laudo médico ou de um enfermeiro, ou cópia do cartão da gestante, podendo ser também um exame laboratorial ou de imagem. Todos devem estar assinados e carimbados pelo profissional responsável;

Puérperas (mulheres que deram à luz há no máximo 45 dias): declaração ou certidão de nascimento da criança ou resumo de alta da maternidade;

Pessoas com comorbidades de 50 a 59 anos: laudos médicos emitidos no prazo máximo de três anos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A secretaria esclarece que as equipes da saúde realizam a busca ativa de pacientes que fazem uso de, por exemplo, antidiabéticos e imunossupressores.

ORIENTAÇÕES PARA GESTANTES E PUÉRPERAS

Ainda de acordo com a secretaria, seguindo as orientações do Ministério da Saúde , as gestantes e puérperas devem respeitar o intervalo de 14 dias após tomarem a vacina de Influenza, a da gripe, ou outra do calendário de vacinação. Caso a puérpera ainda seja lactante, ela deve ser orientada a não interromper o aleitamento materno.

COMO OBTER UM LAUDO MÉDICO

Para obter um laudo que comprove a comorbidade, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) devem procurar uma Unidade Básica de Saúde do município para a emissão do documento que comprove a doença pré-existente.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os laudos assinados pelo médico assistente do paciente que será vacinado também têm validade. Ainda de acordo com a pasta, as equipes de vacinação foram orientadas a não aceitarem laudos médicos sem especificações claras das condições e comorbidades descritas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO).

CRITÉRIOS DE IMUNIZAÇÃO

O secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, explica que o município segue todos os critérios determinados pelo Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. “A nota aponta estratégias com objetivo de garantir transparência e fiscalização do grupo das comorbidades, como utilização do prontuário do paciente, cadastro prévio das pessoas no Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunizações (SI-PNI) ou outros documentos”, complementa.

UNIDADES DE SAÚDE ABERTAS PARA A VACINAÇÃO

Sede do Município: UBS Aviso; UBS Araçá; UBS Interlagos I; UBS Interlagos II; UBS CAIC; UBS Shell; UBS BNH; UBS Lagoa do Meio; UBS Jardim Laguna; UBS São José; UBS Linhares V; UBS Nova Esperança; UBS Planalto; UBS Santa Cruz; UBS Canivete; UBS Conceição; UBS Três Barras; UBS Centro; UBS Bebedouro e UBS Residencial Rio Doce.

Interior do Município: UBS Rio Quartel; UBS Baixo Quartel; UBS Perobas; UBS Regência; UBS Povoação; UBS Pontal do Ipiranga; UBS Farias; UBS Guaxe; UBS Bagueira; UBS Humaita; UBS Japira e UBS São Rafael.

CORONAVÍRUS EM LINHARES