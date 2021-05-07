Linhares faz mutirão para vacinar grávidas, puérperas e pessoas com comorbidades

O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, faz nesta sexta-feira (7) e no sábado (8) um mutirão para vacinar grávidas e puérperas acima de 18 anos sem comorbidades e pessoas com comorbidades de 50 a 59 anos contra a Covid-19. A vacinação ocorre das 8h às 17h em 32 pontos espalhados na sede e no interior do município.
Segundo a Prefeitura de Linhares, serão utilizadas, nesta rodada, cerca de 6 mil doses da vacina Oxford/Astrazeneca, produzida no Brasil pela Fiocruz.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Gestantes: laudo médico ou de um enfermeiro, ou cópia do cartão da gestante, podendo ser também um exame laboratorial ou de imagem. Todos devem estar assinados e carimbados pelo profissional responsável;
Puérperas (mulheres que deram à luz há no máximo 45 dias): declaração ou certidão de nascimento da criança ou resumo de alta da maternidade;
Pessoas com comorbidades de 50 a 59 anos: laudos médicos emitidos no prazo máximo de três anos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
A secretaria esclarece que as equipes da saúde realizam a busca ativa de pacientes que fazem uso de, por exemplo, antidiabéticos e imunossupressores.
ORIENTAÇÕES PARA GESTANTES E PUÉRPERAS
Ainda de acordo com a secretaria, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, as gestantes e puérperas devem respeitar o intervalo de 14 dias após tomarem a vacina de Influenza, a da gripe, ou outra do calendário de vacinação. Caso a puérpera ainda seja lactante, ela deve ser orientada a não interromper o aleitamento materno.
COMO OBTER UM LAUDO MÉDICO
Para obter um laudo que comprove a comorbidade, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) devem procurar uma Unidade Básica de Saúde do município para a emissão do documento que comprove a doença pré-existente.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os laudos assinados pelo médico assistente do paciente que será vacinado também têm validade. Ainda de acordo com a pasta, as equipes de vacinação foram orientadas a não aceitarem laudos médicos sem especificações claras das condições e comorbidades descritas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO).
CRITÉRIOS DE IMUNIZAÇÃO
O secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, explica que o município segue todos os critérios determinados pelo Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. “A nota aponta estratégias com objetivo de garantir transparência e fiscalização do grupo das comorbidades, como utilização do prontuário do paciente, cadastro prévio das pessoas no Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunizações (SI-PNI) ou outros documentos”, complementa.
UNIDADES DE SAÚDE ABERTAS PARA A VACINAÇÃO
Sede do Município: UBS Aviso; UBS Araçá; UBS Interlagos I; UBS Interlagos II; UBS CAIC; UBS Shell; UBS BNH; UBS Lagoa do Meio; UBS Jardim Laguna; UBS São José; UBS Linhares V; UBS Nova Esperança; UBS Planalto; UBS Santa Cruz; UBS Canivete; UBS Conceição; UBS Três Barras; UBS Centro; UBS Bebedouro e UBS Residencial Rio Doce.
Interior do Município: UBS Rio Quartel; UBS Baixo Quartel; UBS Perobas; UBS Regência; UBS Povoação; UBS Pontal do Ipiranga; UBS Farias; UBS Guaxe; UBS Bagueira; UBS Humaita; UBS Japira e UBS São Rafael.
CORONAVÍRUS EM LINHARES
Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Linhares registrou até o momento 22.312 casos confirmados da doença, 21.563 casos curados e 316 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,4%, abaixo da taxa estadual que está em 2,2%. De acordo com a Prefeitura de Linhares, o município já imunizou 34.702 pessoas.