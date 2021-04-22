Noivo há 3 meses, morador de Linhares de 32 anos morre de Covid

Tiago Guilhermino e a noiva Caroline Caldeira Crédito: Redes sociais

A psicóloga Caroline Caldeira acordou na manhã desta quinta-feira (22) com diversas mensagens em seus perfis nas redes sociais. O conteúdo delas, no entanto, refletiam uma dor que tem atravessado diversas famílias mundo afora: a perda de um familiar, parceiro ou amigo para a Covid-19 . Na quarta-feira (21), seu noivo, Tiago Guilhermino, de 32 anos, morreu em decorrência da doença. As mensagens enviadas à Caroline lamentavam a perda do companheiro dela.

Segundo a noiva, Tiago tinha conseguido, há um mês, um emprego novo em uma grande empresa de Linhares , no Norte do Espírito Santo , onde morava. Namorando há oito meses, o casal ficou noivo em janeiro. O feito foi compartilhado em uma rede social e comemorado por dezenas de amigos.

No início de abril, Tiago começou a apresentar sintomas da Covid-19 e foi até um hospital particular do município. O atendimento particular foi possível graças ao plano de saúde fornecido pelo emprego.

TEVE QUE SER INTERNADO EM OUTRO MUNICÍPIO

Após uma tomografia, os médicos recomendaram internação imediata, mas, como os hospitais que recebem pacientes com Covid-19 em Linhares estavam com todos os leitos de UTI ocupados, Tiago teve que ser transferido para São Mateus, onde ficou internado no Hospital Meridional. Caroline lembra o que aconteceu.

"Foi tudo muito rápido. Depois da tomografia, ele logo foi internado, encaminhado para São Mateus, no Meridional, porque aqui não tinha vaga, mas não resistiu", relata.