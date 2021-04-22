Linhares registra seis mortes por Covid em dois dias

Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Prefeitura de Linhares

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados seis óbitos no Hospital Geral de Linhares (HGL), dois na terça-feira (20) e quatro na quarta-feira (21). Das seis pessoas que perderam a vida no HGL, cinco possuem idades inferior a 60 anos.

Casal morre de Covid-19 com poucas horas de diferença em Linhares Crédito: Arquivo pessoal

PERFIL DE INTERNAÇÕES MUDOU

No início deste mês, o secretário de Saúde do município, Saulo Meireles, já havia ressaltado que o perfil de internações nos hospitais da cidade mudou . Após o início da vacinação e a detecção da variante do coronavírus no município, as pessoas com menos de 60 anos passaram a ser maioria nos casos de internação pela Covid-19.

De acordo com Saulo, muitos dos novos internados acabam sendo intubados e um grande percentual acaba vindo a óbito. "Um outro dado importante é que mais de 70% desses mais novos internados necessitam de intubação. É um percentual muito preocupante porque a gente sabe a taxa de óbito desses pacientes internados é muito alta. Estamos falando em 15% a 20% no município de Linhares", afirmou.

CORONAVÍRUS EM LINHARES

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os dados contabilizados pelo sistema da Vigilância Epidemiológica do Município são inseridos posteriormente aos óbitos do Painel Covid-19, gerido pelo governo do Estado