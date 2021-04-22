Linhares registra seis mortes por Covid em dois dias

Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou seis vidas perdidas por conta da Covid-19 em dois dias. Dos seis óbitos, cinco são de pessoas com menos de 60 anos. No início deste mês, o secretário de Saúde do município, Saulo Meireles, afirmou que os hospitais da cidade passaram a internar pessoas mais jovens e que "a taxa de óbito desses pacientes é muito alta".
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados seis óbitos no Hospital Geral de Linhares (HGL), dois na terça-feira (20) e quatro na quarta-feira (21). Das seis pessoas que perderam a vida no HGL, cinco possuem idades inferior a 60 anos.
Izaias do Rosário (comerciante), 48; Edgar Bremer (garçom), 57; Jailton da Silva Messias (guarda municipal), 45, e o casal Sandro Lopes (fotógrafo e motorista), 57, e Elizete Lopes (professora), 41, que perdeu a vida com poucas horas de diferença. Um idoso de 78 anos também teve a morte registrada, mas sua identidade não foi confirmada.
PERFIL DE INTERNAÇÕES MUDOU
No início deste mês, o secretário de Saúde do município, Saulo Meireles, já havia ressaltado que o perfil de internações nos hospitais da cidade mudou. Após o início da vacinação e a detecção da variante do coronavírus no município, as pessoas com menos de 60 anos passaram a ser maioria nos casos de internação pela Covid-19.
De acordo com Saulo, muitos dos novos internados acabam sendo intubados e um grande percentual acaba vindo a óbito. "Um outro dado importante é que mais de 70% desses mais novos internados necessitam de intubação. É um percentual muito preocupante porque a gente sabe a taxa de óbito desses pacientes internados é muito alta. Estamos falando em 15% a 20% no município de Linhares", afirmou.
CORONAVÍRUS EM LINHARES
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os dados contabilizados pelo sistema da Vigilância Epidemiológica do Município são inseridos posteriormente aos óbitos do Painel Covid-19, gerido pelo governo do Estado.
Segundo dados do Painel, Linhares registrou até o momento 21.211 casos confirmados da doença, 20.333 casos curados e 295 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,4%, abaixo da taxa estadual que está em 2,1%.