ES abre mais 68 leitos para o tratamento da Covid em Linhares

ES abre 68 leitos para o tratamento da Covid em Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Confira abaixo a distribuição das vagas:

Hospital Geral de Linhares (HGL): 12 leitos de UTI / Covid, dois quais seis já serão ocupados devido a demanda por vagas no município;

Hospital Rio Doce: 6 leitos de UTI / Covid;

Hospital Linhares Medical Center (privado) : 20 leitos de UTI / Covid e 30 leitos de enfermaria / Covid.

Casagrande esteve em Linhares na manhã desta sexta para a abertura dos novos leitos e ressaltou as novas vagas criadas nas duas unidades públicas e a contratualização em um hospital particular que começa a funcionar na próxima segunda:

"Estamos então ampliando o número de leitos de UTI no HGL, ampliando o número de leitos de enfermaria. Isso é importante porque nós também estamos ampliando leitos no Hospital Rio Doce e, pela primeira vez, contratualizando com um hospital particular aqui em Linhares, que é o Linhares Medical Center. Então nós estamos abrindo só hoje de 38 novos leitos de UTI aqui em Linhares", afirmou.

Novos leitos Hospital Rio Doce, em Linhares Crédito: Divulgação

KIT INTUBAÇÃO

Com relação aos kits de intubação , de acordo com o governador, o Estado está em contato com os hospitais filantrópicos e emprestando para aqueles que necessitam.

"Nós estamos emprestando e buscando comprar, nós temos uma grande compra que estamos fazendo com os hospitais filantrópicos para que a gente possa resolver por diversos meses. Mas nós, governo do Estado, nós resolvemos e estamos ajudando os hospitais filantrópicos".

FILAS DE ESPERA POR UTI ZERADAS

A Gazeta anunciou nesta quinta-feira (15), Casagrande disse que é a mudança é resultado da quarentena feita no Estado: Questionado sobre o Estado ter zerado a fila de espera por leitos de UTI, comoanunciou nesta quinta-feira (15), Casagrande disse que é a mudança é resultado da quarentena feita no Estado:

"Os 18 dias de quarentena começaram a produzir efeito. Hoje a gente conseguiu não ter nenhum paciente, esperando há mais de 24 horas, que não esteja regulado nas UPAs e PAs do Estado, especialmente da Região Metropolitana".