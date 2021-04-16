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Norte do ES

ES abre mais 68 leitos para o tratamento da Covid em Linhares

Serão 18 vagas de UTI em dois hospitais públicos do município e 20 leitos de UTI e 30 de enfermaria em um hospital particular que começa a funcionar na próxima segunda-feira (19) no município

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 12:46

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 abr 2021 às 12:46
ES abre 68 leitos para o tratamento da Covid em Linhares
ES abre 68 leitos para o tratamento da Covid em Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Linhares, no Norte do Espírito Santo, ganha mais 68 leitos para o tratamento de pacientes com Covid-19 a partir desta sexta-feira (16). Serão 18 vagas de UTI em dois hospitais públicos do município e 20 leitos de UTI  e 30 de enfermaria em um hospital particular que começa a funcionar na próxima segunda-feira (19) no município. A abertura das vagas foi anunciada pelo governador Renato Casagrande.
Confira abaixo a distribuição das vagas:
Hospital Geral de Linhares (HGL): 12 leitos de UTI / Covid, dois quais seis já serão ocupados devido a demanda por vagas no município;
Hospital Rio Doce: 6 leitos de UTI / Covid;
Hospital Linhares Medical Center (privado): 20 leitos de UTI / Covid e 30 leitos de enfermaria / Covid.
Casagrande esteve em Linhares na manhã desta sexta para a abertura dos novos leitos e ressaltou as novas vagas criadas nas duas unidades públicas e a contratualização em um hospital particular que começa a funcionar na próxima segunda:
"Estamos então ampliando o número de leitos de UTI no HGL, ampliando o número de leitos de enfermaria. Isso é importante porque nós também estamos ampliando leitos no Hospital Rio Doce e, pela primeira vez, contratualizando com um hospital particular aqui em Linhares, que é o Linhares Medical Center. Então nós estamos abrindo só hoje  de 38 novos leitos de UTI aqui em Linhares", afirmou.
ES abre 68 leitos para o tratamento da Covid em Linhares
Novos leitos Hospital Rio Doce, em Linhares Crédito: Divulgação

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KIT INTUBAÇÃO

Com relação aos kits de intubação, de acordo com o governador, o Estado está em contato com os hospitais filantrópicos e emprestando para aqueles que necessitam.
"Nós estamos emprestando e buscando comprar, nós temos uma grande compra que estamos fazendo com os hospitais filantrópicos para que a gente possa resolver por diversos meses. Mas nós, governo do Estado, nós resolvemos e estamos ajudando os hospitais filantrópicos".

FILAS DE ESPERA POR UTI ZERADAS

Questionado sobre o Estado ter zerado a fila de espera por leitos de UTI, como A Gazeta anunciou nesta quinta-feira (15), Casagrande disse que é a mudança é resultado da quarentena feita no Estado:
"Os 18 dias de quarentena começaram a produzir efeito. Hoje a gente conseguiu não ter nenhum paciente, esperando há mais de 24 horas, que não esteja regulado nas UPAs e PAs do Estado, especialmente da Região Metropolitana".
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte.

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