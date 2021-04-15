A Organização Social que administra o Hospital Dr. Jayme Santos Neves precisou importar medicamentos do kit intubação Crédito: Fernando Madeira

Atualização Após a publicação desta matéria, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou novas informações sobre o fornecimento de medicamentos para as redes filantrópica e privada. O texto foi atualizado.

governo do Estado conseguiu nesta quinta-feira (15), a 12ª liminar favorável da Justiça para o fornecimento de medicamentos a pacientes com a Covid-19 , o chamado kit intubação usado nas UTIs. Os remédios já começaram a ser distribuídos aos hospitais, garantindo a assistência adequada quando há necessidade de sedação.

Your browser does not support the audio element. Após 12 liminares, kit intubação começa a chegar em hospitais do ES

No mesmo dia em que foi ajuizada ação, uma das empresas restabeleceu o fornecimento para o Estado e não houve necessidade de apreciação judicial. Para todas as outras ações, a Justiça atendeu o pedido do governo e determinou a entrega dos medicamentos. A Sesa, porém, não informou a quantidade de remédios recebidos e distribuídos.

O kit intubação, segundo a assessoria da Sesa, é composto por analgésicos (remédio para dor), bloqueadores neuromusculares e sedativos, utilizados quando há necessidade de intubar o paciente. Na lista de medicamentos padronizados pelo Ministério da Saúde há 22 itens que integram o kit.

DESABASTECIMENTO

"Não existe crise de abastecimento de medicamentos ou kit de intubação nos hospitais estaduais do governo do Espírito Santo. No entanto, hospitais filantrópicos, privados e algumas Organizações Sociais (OS) não estão conseguindo nem cotar os medicamentos no mercado nacional. Estão passando por uma situação de crise, que passa a afetar a assistência dessas unidades", pontuou o secretário, em vídeo da assessoria.

Nésio Fernandes disse que o quadro tem sido observado nas regiões Sul Metropolitana . No Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que é administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes), já estavam sendo utilizados medicamentos de segunda e terceira linhas e, agora, afirmou o secretário, a unidade conseguiu fazer uma compra internacional no valor de R$ 5 milhões, garantindo medicamentos por 90 dias.

"Já filantrópicos da Região Sul e privados da Região Metropolitana estão recebendo ajuda dos hospitais públicos do governo estadual. Ao mesmo tempo, o governo está solicitando ao Ministério da Saúde o apoio no envio de medicamentos, que foram requisitados administrativamente pela União, para evitar que essa crise de abastecimento da indústria nacional atinja a população capixaba", concluiu Nésio.

A Sesa vai emprestar 14.525 medicamentos do kit intubação a seis hospitais, segundo informações da assessoria. A maior parte das unidades contempladas está na Região Sul e a falta de remédios está a ponto de comprometer o atendimento aos pacientes.

As unidades contempladas com o empréstimo emergencial da Sesa são: Santa Casa de Misericórdia, Evangélico e Materno-Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim; Hospital Menino Jesus, em Itapemirim; Santa Casa de Misericórdia, em Colatina; e Vila Velha Hospital. Vale destacar que os hospitais filantrópicos são instituições privadas, porém sem fins lucrativos, que possuem contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS).

A Sesa, ainda segundo a assessoria, realizou um levantamento entre as unidades estaduais que estão com estoques garantidos para mais de sete dias e realizará o empréstimo a partir desta sexta-feira (16). "Além disso, o Estado apoia os hospitais em processos de compra internacionais de medicamentos já em andamento, que deverão abastecer a rede estadual e privada por três meses. O processo conduzido pela Sesa, por exemplo, contém 14 itens que demandarão investimentos da ordem de mais de R$ 22 milhões", informa a secretaria.