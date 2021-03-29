AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Governo de SP diz que Saúde enviou kit-intubação que só dura 12 horas
Combate à Covid-19

Governo de SP diz que Saúde enviou kit-intubação que só dura 12 horas

Segundo o governo de João Doria (PSDB), mesmo após as cobranças feitas à Saúde, a pasta liberou apenas 65,7 mil ampolas de anestésicos e bloqueadores

Publicado em 29 de Março de 2021 às 15:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mar 2021 às 15:15
Paciente com Covid-19 no Brasil
Paciente com Covid-19 no Brasil Crédito: Divulgação | Ministério da Saúde
A falta de medicamentos para intubação de pacientes com Covid-19 fez o governo de São Paulo criticar a postura do Ministério de Saúde e reclamar da baixa quantidade de anestésicos e bloqueadores musculares enviados para o estado.
Segundo o governo de João Doria (PSDB), mesmo após as cobranças feitas à Saúde, a pasta liberou apenas 65,7 mil ampolas de anestésicos e bloqueadores.
A quantidade representa 1,9% da demanda mensal da rede pública paulista, que é de 3,5 milhões de ampolas.
Os medicamentos enviados, diz o governo paulista, são suficientes para o atendimento da demanda por apenas 12 horas e representam 25% do que o governo federal havia prometido liberar para o estado.
O rocurônio, um dos bloqueadores solicitados, por exemplo, sequer foi enviado, diz o governo paulista.

Veja Também

Lewandowski diz que só a Saúde pode mudar prioridade de vacinação

Queiroga diz priorizar criação de secretaria de enfrentamento à pandemia

Saiba quais cidades lideram vacinação completa contra Covid no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Ministério da Saúde Saúde São Paulo (SP) João Doria Medicamento Covid-19 Pandemia Marcelo Queiroga
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rui Rezende como o personagem professor Astromar Junqueira no clássico brasileiro 'Roque Santeiro'
Morre Rui Rezende, ator de 'Roque Santeiro', aos 88 anos
Carreta tombada em Cariacica
Carreta não aguenta subir ladeira e fica atravessada em rua de Cariacica
Imagem de destaque
Baralho Cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de julho de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados