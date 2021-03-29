Governo de SP diz que Saúde enviou kit-intubação que só dura 12 horas

Paciente com Covid-19 no Brasil Crédito: Divulgação | Ministério da Saúde

Segundo o governo de João Doria (PSDB), mesmo após as cobranças feitas à Saúde, a pasta liberou apenas 65,7 mil ampolas de anestésicos e bloqueadores.

A quantidade representa 1,9% da demanda mensal da rede pública paulista, que é de 3,5 milhões de ampolas.

Os medicamentos enviados, diz o governo paulista, são suficientes para o atendimento da demanda por apenas 12 horas e representam 25% do que o governo federal havia prometido liberar para o estado.