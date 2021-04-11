Leito de UTI Crédito: Hélio Filho/Secom-ES

Your browser does not support the audio element. ES consegue mais 4 decisões na Justiça para receber kit intubação

"O descumprimento contratual coloca a saúde pública e a vida dos pacientes em situação de extrema vulnerabilidade, sendo iminente o risco de morte por falta desses insumos" Procuradoria-Geral do Estado (PGE-ES) - No texto da ação enviada à Justiça

De acordo com as quatro decisões mais recentes, tomadas pela juíza Telmelita Guimarães Alves, as empresas devem disponibilizar os medicamentos em até 24 horas a partir da notificação judicial. Em caso de descumprimento, haverá cobrança de multa diária, cujo valor pode variar de R$ 50 mil a R$ 1 milhão.

Entre as centenas de remédios adquiridos, estão sedativos, analgésicos e relaxantes musculares. Todos foram contratualizados ainda no ano passado, antes do início da terceira onda da pandemia no Espírito Santo , mas na modalidade "Ata de Preço", que permite a solicitação da entrega conforme a demanda.

"Os fornecedores têm obrigação de fornecer a quantidade de remédios contratada e pelos preços das atas que eles venceram" Jasson Hibner Amaral - Subprocurador-geral para assuntos jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-ES)

"A partir do momento que o Estado emite a Autorização de Fornecimento de Medicamento (ANF), a empresa tem 15 dias para entregar. Tem insumo cuja entrega está atrasada desde janeiro, e outros desde fevereiro. Esse descumprimento nos levou ao Judiciário", explicou Jasson Hibner Amaral, subprocurador-geral da PGE-ES.

"Nós refutamos o argumento de escassez, porque nós já estávamos diante de uma pandemia, os fornecedores já estavam cientes da demanda", argumentou. Apesar disso, como as decisões foram liminares, as empresas podem recorrer na Justiça. Por causa do regime de plantão, não foi possível saber se elas já foram notificadas.

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