O novo coronavírus já infectou mais de 400 mil pessoas no Espírito Santo Crédito: Infografia/A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - 1 em cada 10 capixabas já foi infectado pelo coronavírus

As últimas cem mil confirmações ocorreram nos meses de fevereiro e março, na fase mais agressiva da doença. E com um novo perfil: está atingindo pessoas mais jovens com quadros graves que até evoluem a óbito.

Um aceno de esperança, pondera Peçanha, vem da vacinação. Até a tarde desta sexta-feira (09), 11% da população do Estado tinha recebido a primeira dose do imunizante . E outros 2,62% da população foi vacinado com a segunda dose, mas ainda precisam de pelo menos mais duas semanas para ter uma proteção maior. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa a partir de informações das secretarias estaduais de Saúde

“É muito pouco para a rapidez com que a doença cresce no Estado. Precisamos chegar a 70% ou 80% de vacinados para ter imunidade de rebanho”, destaca Peçanha.

EVOLUÇÃO DA DOENÇA

Outro dado que mostra a agressividade da doença é o número de registros diários. Nesta última semana tem sido registrado entre 2.400 a 2.500 novos casos da Covid-19 por dia. Nesta sexta-feira (09), foram 2.460.

E são nos grandes centros, inclusive no interior, que estão as dez cidades com o maior número de contaminados. A liderança fica com as cidades da Grande Vitória , que concentram a maior parte da população do Espírito Santo. Serra assumiu a liderança nesta sexta-feira (09). São elas:

PERFIL DA CONTAMINAÇÃO NO ESTADO

O interior do Espírito Santo detém o maior número de infectados pelo novo coronavírus, com 227.160 (56,6%) dos casos confirmados da doença. Foram 36.472 registros só no mês de março. Na Grande Vitória foram 173.873 infectados (43,3%). Só em março foram 21.709 registros. Padrão semelhante ocorre com o número de óbitos.

O maior volume de infectados esta na faixa etária de 30 a 39 anos, com 97.403 registros. Seguidos pelos de 40 a 49 anos, com 80.151 ocorrências, e os casos de pessoas com idades de 20 a 29 anos, constatados em 72.453 registros.

Peçanha destaca que nesta fase da pandemia houve uma mudança no perfil dos contaminados pelo coronavírus. “Além do aumento de casos, houve mudança no perfil das pessoas que estão adoecendo e sendo internadas. São os mais jovens, apresentando casos mais graves e até evoluindo a óbito . Bem diferente do início da pandemia, quando a doença era mais agressiva com os mais idosos”, destaca.