Comparativo do mapa: em uma semana, mais cinco municípios entraram no risco extremo Crédito: Divulgação/Governo do ES

Your browser does not support the audio element. Mapa de Risco - número de cidades em risco extremo sobe para 42 no ES

Essas cidades migraram do risco alto que, agora, tem 34 municípios sob essa classificação. O mapa fecha com dois que se mantiveram em risco moderado - Conceição da Barra Ibitirama - que, neste caso, tem vigência de sete dias.

A nova classificação foi apresentada na noite desta sexta-feira (9), em pronunciamento do governador Renato Casagrande

Para os municípios que são classificados em risco alto e extremo, o mapa tem vigência de 14 dias. As cidades que assim foram classificadas na última sexta-feira (2), ainda têm pelo menos uma semana para cumprir as restrições impostas para cada nível, segundo a assessoria do governo. Já os cinco municípios que agora apresentam uma escala mais grave de transmissão da Covid-19, vão precisar contar duas semanas, a partir de segunda.

"Vejam que os municípios maiores ainda estão em risco extremo, como é o caso da Região Metropolitana , ou municípios-polo, com exceção de São Mateus, que também continuam em risco extremo. A situação de pandemia ainda é de muita gravidade no Estado do Espírito Santo", ressalta o governador.

RESTRIÇÕES

No risco extremo, entre outras medidas, o funcionamento do comércio fica restrito a três dias da semana - quartas, quintas e sextas-feiras - e com horário limitado. Nas lojas de rua, das 10 às 18 horas, e, nos shoppings, do meio-dia às 20 horas. Bares permanecem fechados, enquanto os restaurantes só podem abrir das 10 às 16 horas.