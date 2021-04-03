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A partir de segunda (5)

Supermercados terão que fechar até as 20 horas em 37 cidades do ES

Nova regra passa a valer para municípios que estão classificados no risco extremo do novo Mapa de Risco da Covid-19, do governo do Estado

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 21:43

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

02 abr 2021 às 21:43
Filas nos caixas de supermercado na Grande Vitória
Filas nos caixas de supermercado na Grande Vitória: estabelecimentos de cidades em risco extremo deverão fechar até as 20h Crédito: Foto do leitor
A partir da próxima segunda-feira (5), os supermercados de municípios classificados como risco extremo para a transmissão da Covid-19 na nova Matriz de Risco do Espírito Santo deverão fechar até as 20h. A nova regra foi anunciada pelo governador Renato Casagrande em pronunciamento realizado nesta sexta-feira (2).
De acordo com o novo Mapa de Risco, 37 municípios estão em risco extremo - onde os supermercados deverão fechar até às 20h -, 39 no nível alto e dois, no moderado. Nenhum município está em risco baixo. As restrições para as cidades com risco extremo e alto valem por 14 dias. 
Nesta nova classificação, os serviços considerados não essenciais terão que funcionar em apenas três dias da semana (quarta, quinta e sexta-feira). Os supermercados, no entanto, são classificados como essenciais, e poderão funcionar de segunda a sábado. Domingos e feriados devem ficar fechados, inclusive em Vitória, onde houve uma exceção nesta semana devido ao feriadão criado no município. 
Embora possam funcionar diariamente, o horário sofreu uma restrição. Agora, nas 37 cidades em risco extremo, estes estabelecimentos deverão fechar até as 20h.
O presidente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, diz que respeita a decisão e garante que o segmento irá respeitar a medida. No entanto, ele questiona se a redução do horário não aumenta a chance de aglomerações.
“A gente respeita a decisão, mas acho que, quando você restringe uma atividade essencial em determinados horários,  proporciona uma aglomeração maior. Deveria haver um esclarecimento maior dessas medidas”, disse.
A portaria com as novas regras para todos os segmentos, incluindo dia e horário, será publicada no Diário Oficial deste sábado (3) pelo Governo do Estado.
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