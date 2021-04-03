Supermercados terão que fechar até as 20 horas em 37 cidades do ES

Filas nos caixas de supermercado na Grande Vitória: estabelecimentos de cidades em risco extremo deverão fechar até as 20h Crédito: Foto do leitor

De acordo com o novo Mapa de Risco, 37 municípios estão em risco extremo - onde os supermercados deverão fechar até às 20h -, 39 no nível alto e dois, no moderado. Nenhum município está em risco baixo. As restrições para as cidades com risco extremo e alto valem por 14 dias.

Nesta nova classificação, os serviços considerados não essenciais terão que funcionar em apenas três dias da semana (quarta, quinta e sexta-feira). Os supermercados, no entanto, são classificados como essenciais, e poderão funcionar de segunda a sábado. Domingos e feriados devem ficar fechados, inclusive em Vitória, onde houve uma exceção nesta semana devido ao feriadão criado no município.

Embora possam funcionar diariamente, o horário sofreu uma restrição. Agora, nas 37 cidades em risco extremo, estes estabelecimentos deverão fechar até as 20h.

O presidente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, diz que respeita a decisão e garante que o segmento irá respeitar a medida. No entanto, ele questiona se a redução do horário não aumenta a chance de aglomerações.

“A gente respeita a decisão, mas acho que, quando você restringe uma atividade essencial em determinados horários, proporciona uma aglomeração maior. Deveria haver um esclarecimento maior dessas medidas”, disse.

A portaria com as novas regras para todos os segmentos, incluindo dia e horário, será publicada no Diário Oficial deste sábado (3) pelo Governo do Estado.