Secretário faz alerta após cidades vizinhas ao ES identificarem variante P1

Representação do vírus Sars-CoV-2 Crédito: Pixabay

A identificação da P1 entre pacientes mineiros já havia sido informada pela secretaria no início de março. De acordo com o portal O Tempo, até a semana passada, a P1 já havia sido identificada nas cidades de Uberlândia, Uberaba, Belo Horizonte, Patrocínio, Betim, Montes Claros e Nova Ponte. E a B.1.1.7, em Belo Horizonte, Betim, Caetanópolis, Barbacena, Uberlândia e Araxá.

Durante coletiva on-line realizada nesta sexta-feira (9), Nésio informou que conversou com o secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, na quinta-feira (8). Na ocasião, o gestor da Saúde mineira falou da dificuldade de atender os pacientes infectados com a Covid-19 nos municípios que fazem divisa com o Espírito Santo em virtude da alta pressão assistencial.

"Preciso declarar para a comunidade capixaba que estudos e levantamentos feitos pelo governo do Estado de Minas Gerais apontam a circulação da variante P.1 como a variante predominante nos municípios mineiros vizinhos ao Espírito Santo" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Nésio chama atenção para o fato de que os municípios capixabas apresentam a transmissão comunitária da variante inglesa. Na avaliação dele, "o Estado está sob a ameaça e o risco da circulação nacional de diversas variantes" por causa da ausência de um controle de fronteiras e divisas, além da falta da coordenação nacional em relação à circulação das pessoas.

"É possível que o Estado se torne vulnerável também à circulação de outras variantes que poderão competir com as variantes atuais na predominância de circulação em solo capixaba", destacou o secretário capixaba.

A Sesa está orientando os municípios capixabas que, independente da variante cirulante, estabeleçam testagem massiva de todas as pessoas sintomáticas e daqueles que tiveram contato com elas. O objetivo da secretaria é promover o isolamento social de forma adequada e interromper a cadeia de transmissão do vírus.