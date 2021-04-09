Sistema Transcol volta a circular na Grande Vitória na terça-feira (13)

Quarentena no ES: ônibus do Transcol voltam a circular terça-feira (13) Crédito: Fernando Madeira

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Os ônibus que integram o Sistema Transcol voltam a circular a partir de terça-feira (13) na Grande Vitória . Nos municípios classificados como risco extremo a circulação seguirá até sexta-feira (16), e fica suspensa para a população em geral no final de semana, quando atenderá apenas aos profissionais da saúde. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande durante pronunciamento on-line nesta sexta-feira (9).

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A suspensão do serviço foi uma das medidas restritivas adotadas pelo governo do Estado na quarentena quarentena para conter o avanço do coronavírus . O governo estadual classifica o transporte público como um foco de transmissão da Covid-19. Enquanto nas cidades classificadas em risco extremo o transporte municipal está autorizado entre segunda e sexta, nos demais municípios, o serviço pode funcionar diariamente.

"O transporte metropolitano no risco extremo não funcionará sábado e domingo. Estamos retornando com o Transcol na Grande Vitória a partir de terça-feira (13), porque segunda-feira (12) é feriado estadual, dia de Nossa Senhora da Penha" Renato Casagrande - Governador

Para os municípios do interior do Estado que estiverem em risco extremo, a recomendação do governo é que os coletivos também funcionem de segunda a sexta-feira. No risco alto, podem circular todos os dias da semana.

Além de anunciar a flexibilização de algumas atividades, o governador também fez um balanço da quarentena iniciada no dia 18 de março. De acordo com o Painel Covid-19, o Estado registrou nesta sexta-feira 401.003 casos confirmados e 8.084 óbitos provocados pelo vírus Sars-CoV-2.

"Na primeira semana, tivemos 13 mil novos casos. Do dia 21 a 27, tivemos 15 mil. Depois, 11 mil. E do dia 4 a 9 de abril, 7 mil. São dois dados que apontam resultados da quarentena no que diz respeito à diminuição da velocidade do contágio. Para serem confirmados, precisamos de mais uma semana, para ter certeza que reduzimos a transmissão do vírus", continua Casagrande.

TRANSPORTE INTERESTADUAL E FERROVIÁRIO

Conforme já anunciado na última semana, as linhas intermunicipais continuam autorizadas a circular com capacidade reduzida em 50%. A partir de segunda-feira (12), os ônibus interestaduais e o transporte ferroviário de passageiros pode voltar a trabalhar com 50% de sua capacidade de lotação por cada veículo.