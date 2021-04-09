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Transporte público

Sistema Transcol volta a circular na Grande Vitória na terça-feira (13)

O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande durante pronunciamento realizado na última sexta-feira (9)

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 19:55

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

09 abr 2021 às 19:55
Quarentena no ES: ônibus do Transcol começaram a circular com letreiro
Quarentena no ES: ônibus do Transcol voltam a circular terça-feira (13)  Crédito: Fernando Madeira

Nota do Editor

13/04/2021 - 6:53
Por causa de um protesto de rodoviários, que pedem prioridade na vacinação, os ônibus, que estavam previstos para retornar nesta terça-feira (13), ficaram sem circular até as 9h na Grande Vitória.  Depois da manifestação, as viagens foram retomadas.
Sistema Transcol volta a circular na Grande Vitória na terça-feira (13)
Os ônibus que integram o Sistema Transcol voltam a circular a partir de terça-feira (13) na Grande Vitória. Nos municípios classificados como risco extremo a circulação seguirá até sexta-feira (16), e fica suspensa para a população em geral no final de semana, quando atenderá apenas aos profissionais da saúde. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande durante pronunciamento on-line nesta sexta-feira (9).
Sistema Transcol volta a circular na Grande Vitória na terça-feira (13)
A suspensão do serviço foi uma das medidas restritivas adotadas pelo governo do Estado na quarentena quarentena para conter o avanço do coronavírus. O governo estadual classifica o transporte público como um foco de transmissão da Covid-19. Enquanto nas cidades classificadas em risco extremo o transporte municipal está autorizado entre segunda e sexta, nos demais municípios, o serviço pode funcionar diariamente.
"O transporte metropolitano no risco extremo não funcionará sábado e domingo. Estamos retornando com o Transcol na Grande Vitória a partir de terça-feira (13), porque segunda-feira (12) é feriado estadual, dia de Nossa Senhora da Penha"
Renato Casagrande - Governador
Para os municípios do interior do Estado que estiverem em risco extremo, a recomendação do governo é que os coletivos também funcionem de segunda a sexta-feira. No risco alto, podem circular todos os dias da semana.
Além de anunciar a flexibilização de algumas atividades, o governador também fez um balanço da quarentena iniciada no dia 18 de março. De acordo com o Painel Covid-19, o Estado registrou nesta sexta-feira 401.003 casos confirmados e 8.084 óbitos provocados pelo vírus Sars-CoV-2.
"Na primeira semana, tivemos 13 mil novos casos. Do dia 21 a 27, tivemos 15 mil. Depois, 11 mil. E do dia 4 a 9 de abril, 7 mil. São dois dados que apontam resultados da quarentena no que diz respeito à diminuição da velocidade do contágio. Para serem confirmados, precisamos de mais uma semana, para ter certeza que reduzimos a transmissão do vírus", continua Casagrande.

TRANSPORTE INTERESTADUAL E FERROVIÁRIO

Conforme já anunciado na última semana, as linhas intermunicipais continuam autorizadas a circular com capacidade reduzida em 50%. A partir de segunda-feira (12), os ônibus interestaduais e o transporte ferroviário de passageiros pode voltar a trabalhar com 50% de sua capacidade de lotação por cada veículo.
  • RISCO EXTREMO

  • Municipal: segunda a sexta-feira (risco alto, funciona todos os dias)
  • Intermunicipal: funciona com 50% de ocupação por veículo
  • Interestadual: funciona com 50% de ocupação por veículo
  • Ferroviário:  funciona com 50% de ocupação 

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