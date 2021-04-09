Terceira onda: saiba onde as mortes por Covid-19 mais impactam no ES

A taxa de mortalidade é um termo utilizado para analisar o impacto de uma doença em toda a população de uma região. No caso da Covid-19, ela informa quantas pessoas estão morrendo por esta doença em uma determinada população, seja do estado, municípios ou até bairros. O seu cálculo utiliza o óbito, que é considerado um dado mais seguro, por ser menos sujeito a sub-registros, e ainda a população, calculada pelo IBGE. Por isto é considerada um indicador mais preciso para observar a tendência da epidemia e para comparar diferentes áreas. Pode ser calculada com base em mil, ou 10 mil, ou 100 mil, ou até um milhão de habitantes. O Painel covid-19 ES, da Sesa, utiliza a base de 10 mil habitantes. Nesta quinta-feira (08), por exemplo, a taxa de mortalidade do Estado é de 19,72 mortes a cada dez mil habitantes. Já a taxa de letalidade avalia o número de mortes em relação às pessoas que apresentam a doença. No caso da Covid-19, é calculada a partir dos óbitos e o número de casos confirmados, ambos em relação à doença. Em geral, ela é expressa em percentagem. No caso do Espírito Santo, nesta quinta-feira (08), por exemplo, a letalidade é de 2%. Foram 8.016 óbitos para um total de 398.573 casos confirmados da doença. “Com isto ela pode não representar a realidade de um município”, explica Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).