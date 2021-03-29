Covid-19: 31 cidades do ES têm taxa de mortalidade acima da média estadual

Covas abertas no Cemitério de Maruípe, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Ibatiba, Jerônimo Monteiro, Ibiraçu, Fundão e Marechal Floriano. Dentre as cidades com as maiores taxas de mortalidade, por exemplo, seis delas possuem uma população com até 10 mil habitantes. São municípios pequenos onde o impacto dos óbitos acaba sendo maior. São eles: Marataízes,

PRESENÇA DAS VARIANTES

31 delas está presente Outra curiosidade sobre as cidades que detêm as maiores mortalidades em território capixaba é que em a cepa B.1.1.7, variante mais letal e contagiosa do novo coronavírus , segundo estudo realizado pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES).

RISCO MAIS ALTO NO INTERIOR

Pico da primeira fase (junho/2020) - MMO alcançou 16,9

- MMO alcançou 16,9 Pico da segunda fase (dezembro/2020) - MMO foi a 18

- MMO foi a 18 Terceira fase (Nesta sexta-feira, dia 26) - MMO estava em 19

"O interior vive o pior momento da pandemia com a Média Móvel de Óbitos de 14 dias ultrapassando os recordes anteriores" Pablo Lira - Diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

Outro marcador que também reflete esta situação do interior é o recorde de número de óbitos por dia nas fases da pandemia, em números absolutos, e que refletem o acirramento da doença, com um crescimento das mortes:

Primeiro recorde (21 junho de 2020 ) - 24 óbitos em um único dia

) - 24 óbitos em um único dia Segundo recorde (18 de dezembro de 2020) - 26 mortes em um dia

- 26 mortes em um dia Novo recorde (20 de março de 2021) - 27 óbitos em um dia

GRANDE VITÓRIA E ESTADO

Grande Vitória foi mais afetada na primeira fase da pandemia, com a chegada da doença ao Estado nas áreas mais nobres. A Média Móvel de Óbitos (MMO) de 14 dias mostra este comportamento. No pico da primeira fase (junho/2020), a MMO alcançou 22,21, enquanto no pico da segunda fase (dezembro/2020) foi para 11,79. Volta a crescer na terceira fase, alcançando nesta sexta-feira (26) uma MMO de 14.

O mesmo comportamento também pode ser observado em relação aos óbitos (números absolutos) registrados em um só dia na Grande Vitória, e que volta a apresentar aumento nesta terceira fase. O primeiro recorde - em 3 de junho de 2020- foi de 35 óbitos em um único dia. O segundo - em 10 de dezembro de 2020 - caiu para 19 mortes em um dia. Mas, neste mês, houve um novo recorde: 24 óbitos foram registrados no dia 23 de março.

Já a situação do Estado foi impactada pelos indicadores do interior. E aqui também a Média Móvel de Óbitos (MMO) de 14 dias revela o crescimento dos indicadores:

Pico da primeira fase (23 de junho/2020) - MMO alcançou 31,14

- MMO alcançou 31,14 Pico da segunda fase (29 de dezembro/2020) - MMO foi a 28,29

- MMO foi a 28,29 Terceira fase (Nesta sexta-feira, dia 26) - MMO estava em 33,43

O mesmo acontece com os óbitos por dia, em números absolutos, cujo aumento também foi puxado pelos números registrados no interior, contabilizados no cálculo geral do Espírito Santo.

Primeiro recorde (3 de março e 16 junho de 2020) - 47 óbitos em um único dia

- 47 óbitos em um único dia Segundo recorde (10 de dezembro de 2020) - 38 mortes em um dia

- 38 mortes em um dia Novo recorde (20 e 21 de março de 2021) - 45 óbitos em um dia

"Em decorrência do crescimento dos indicadores no interior, nos próximos dias teremos uma Média Mòvel de Óbitos do Estado maior do que a registrada no primeiro pico da pandemia" Pablo Lira - Diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

FATORES DO CRESCIMENTO

O acirramento da pandemia vivenciado no Estado decorre de alguns fatores, pondera Lira. Dentre eles as aglomerações registradas no Carnaval, que ajudaram a disseminar o contágio do novo coronavírus. “Agora é que as aglomerações daquela época começam a repercutir no indicador de óbitos”, explica.