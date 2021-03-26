Secretário de Governo detalha medidas da quarentena ampliada no ES

Secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel Crédito: Reprodução/Redes Sociais

CBN Vitória, o secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel, detalha as ações mais restritivas tomadas para enfrentar o avanço da Ouça a entrevista na íntegra: Em entrevista à, o secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel, detalha as ações mais restritivas tomadas para enfrentar o avanço da Covid-19 no território capixaba.

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Entre as novas medidas anunciadas que serão válidas a partir deste domingo (28), estão: a mudança na classificação dos serviços e atividades essenciais que podem funcionar, além da suspensão do transporte coletivo (metropolitano, intermunicipal, interestadual e municipal) em todo território capixaba.

Serão retirados do rol de atividades e serviços considerados como essenciais, portanto, fica suspenso o funcionamento dos seguintes estabelecimentos: comércio atacadista; lojas de material de construção civil; casas de peças e oficinas de reparação de veículos automotores; comercialização de produtos e serviços de cuidados animais (permitido o funcionamento de clínicas médicas veterinárias e comercialização de alimentos); agências bancárias (permitindo o atendimento presencial para recebimento de benefícios) e instituições financeiras de fomento econômico; casas lotéricas; e atividade de pesca de lazer no mar (permitida a pesca comercial).

Foi retirada também a permissão para o atendimento presencial em concessionárias prestadoras de serviços públicos.