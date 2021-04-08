Covid-19: Vila Velha é primeira cidade do ES a ultrapassar mil mortes

Focos de aglomeração foram registrados na Praia da Costa, em Vila Velha, durante quarentena no ES Crédito: Fernando Madeira

No segundo, terceiro e quarto lugares, três municípios da Grande Vitória já somam mais de 900 mortes cada: Serra soma 931 óbitos; Cariacica já tem 909 mortes, e Vitória , com 862 óbitos confirmados pela Covid-19.

Ainda de acordo com o Painel Covid-19, Praia da Costa , em Vila Velha, é o bairro que lidera com mais mortes no município, somando 102 óbitos desde o início da pandemia. Praia de Itaparica tem 51 mortes, Itapuã, tem 45, e Ataíde tem 38 óbitos registrados como confirmados devido à Covid-19.

A informação foi divulgada em um levantamento baseado em dados do consórcio dos veículos de imprensa, que aponta que a cidade registrou 62 óbitos em 14 dias de dezembro.

A Gazeta acionou a A reportagem deacionou a Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) para saber se o órgão gostaria de se posicionar sobre o assunto e questionou quais medidas a prefeitura está tomando para evitar mais mortes no município. Em nota, a prefeitura disse que lamenta por cada vida perdida e que se solidariza com as famílias de luto.

O órgão argumentou que Vila Velha possui mais de 500 mil habitantes. "Isso faz do município o segundo mais populoso do Estado. Por este motivo, temos realizado diversas campanhas de conscientização com distribuição de máscaras e álcool em gel em praias e locais de grande movimentação, além das barreiras sanitárias em locais estratégicos", afirmou.

A prefeitura disse, ainda, que já realizou, até o momento, 138.943 testes de Covid-19 e argumentou que é o segundo município com o maior número de casos curados (46.715). "Além disso, já foram administradas em Vila Velha 68.903 doses da vacina, sendo 57.200 (primeira dose) e 11.703 (segunda dose). Continuaremos buscando medidas que conscientizem a população sobre a importância da higiene pessoal, uso de máscara e distanciamento social. Que outras vidas não sejam perdidas, este é um trabalho de todos nós", finalizou em nota.

Atualização A Prefeitura de Vila Velha respondeu à demanda. O texto foi atualizado.

MUNICÍPIO DECRETOU CALAMIDADE PÚBLICA

Em 2020, o ex-prefeito Max Filho (PSDB) também decretou estado de calamidade pública, que durou até dezembro. Em janeiro, já com Arnaldinho na prefeitura, foi editado outro decreto com vigência até o dia 31 de março, ou seja, com um prazo de 90 dias.

TENDÊNCIA É PIORA NO ES EM ABRIL

Até lá, os registros diários de mortes podem voltar a bater novos recordes, principalmente após o próximo feriado, podendo ultrapassar 130 mortes por dia.

De acordo com Ethel Maciel, abril será ainda pior, e os números tendem a piorar antes de termos uma melhora. "E esta semana, e a próxima, pelos números de casos novos, a pressão será grande, devendo chegar a 130 morte por dia", detalhou.

Em sete dias do mês de abril, o Painel Covid-19 ES, ferramenta da Sesa com dados sobre a doença, revela que até a última quarta-feira (7) já ocorreram 371 óbitos, o que equivale a 33% das mortes registradas em março.

“A média móvel de óbitos dos últimos 14 dias chegou, na quarta-feira (7), a 54. É maior que o recorde anterior, que foi de 37, em julho do ano passado”, explicou o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira.