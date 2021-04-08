Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES registra 8.016 mortes e passa de 398 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram 69 mortes e 2.626 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2021 às 17:01
ES chegou a 8.016 mortes por Covid-19
Na tarde desta quinta-feira (8), o Espírito Santo registou 8.016 mortes por Covid-19 Crédito: Geraldo Neto/Infografia A Gazeta
Mais 69 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (08), totalizando 8.016 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.626 novos casos, chegando a 398.573 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Veja Também

Covid-19: Serra abre agendamento para mais de 6 mil doses de vacina

Covid-19: Vila Velha é primeira cidade do ES a ultrapassar mil mortes

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 49.493. Serra aparece em segundo, com 49.410 confirmações da doença, seguido por Vitória (43.288) e Cariacica (30.538). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.566 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.282), em Vila Velha. 
Até esta quinta-feira (08), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 369.225, sendo 2.817 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 446.889 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Governo do ES SESA Coronavírus no ES Covid-19 Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados