Coronavírus: ES registra 8.016 mortes e passa de 398 mil casos

Na tarde desta quinta-feira (8), o Espírito Santo registou 8.016 mortes por Covid-19 Crédito: Geraldo Neto/Infografia A Gazeta

Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.626 novos casos, chegando a 398.573 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 49.493. Serra aparece em segundo, com 49.410 confirmações da doença, seguido por Vitória (43.288) e Cariacica (30.538).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.566 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.282), em Vila Velha.

Até esta quinta-feira (08), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 369.225, sendo 2.817 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.