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Idosos e trabalhadores

Covid-19: Serra abre agendamento para mais de 6 mil doses de vacina

Agendamento começa às 16h desta quinta-feira (8). A imunização ocorrerá na sexta (09) e no sábado (10) para idosos com 65 anos ou mais, que receberão a primeira dose, e trabalhadores que devem tomar a segunda dose

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 15:43

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

08 abr 2021 às 15:43
Vacina Coronavac
Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Os idosos com 65 anos ou mais que moram na Serra têm novamente a oportunidade para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A Secretaria de Saúde do município abre mais 6.120 vagas para agendamento on-line da vacina nesta quinta-feira (8), a partir das 16 horas. Serão beneficiados os idosos com 65 anos ou mais que precisam tomar a primeira dose. Também haverá vagas para trabalhadores que devem tomar a segunda dose e para idosos com idade acima de 75 anos que precisam da segunda dose da vacina.
Todos os agendamentos devem ser feitos no site da Prefeitura da Serra, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/.
A imunização acontece na sexta (09) e sábado (10), nas Unidades Regionais de Boa Vista, Novo Horizonte, Serra Dourada, Serra Sede, Feu Rosa e Jacaraípe. Também haverá vacinação nas Unidades de Saúde de Planalto Serrano A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Nova Carapina I, José de Anchieta e Nova Carapina II.
No Parque da Cidade, a vacinação ocorrerá nos dois drive-thrus e no posto montado para pedestres. No sábado, haverá vacinação também no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, em três drive-thrus.

TRABALHADORES

Para concluir a vacinação dos trabalhadores de cemitérios e funerárias da Serra, a Secretaria realizou uma busca ativa e já está vacinando nesta quinta-feira (8), os 60 trabalhadores dessas categorias que ainda não haviam recebido a primeira dose da vacina. A imunização está ocorrendo na Unidade de Saúde de Vila Nova de Colares.

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