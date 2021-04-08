Covid-19: Serra abre agendamento para mais de 6 mil doses de vacina

Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Os idosos com 65 anos ou mais que moram na Serra têm novamente a oportunidade para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 . A Secretaria de Saúde do município abre mais 6.120 vagas para agendamento on-line da vacina nesta quinta-feira (8), a partir das 16 horas. Serão beneficiados os idosos com 65 anos ou mais que precisam tomar a primeira dose. Também haverá vagas para trabalhadores que devem tomar a segunda dose e para idosos com idade acima de 75 anos que precisam da segunda dose da vacina.

Todos os agendamentos devem ser feitos no site da Prefeitura da Serra, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/

A imunização acontece na sexta (09) e sábado (10), nas Unidades Regionais de Boa Vista, Novo Horizonte, Serra Dourada, Serra Sede, Feu Rosa e Jacaraípe. Também haverá vacinação nas Unidades de Saúde de Planalto Serrano A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Nova Carapina I, José de Anchieta e Nova Carapina II.

No Parque da Cidade, a vacinação ocorrerá nos dois drive-thrus e no posto montado para pedestres. No sábado, haverá vacinação também no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, em três drive-thrus.

TRABALHADORES