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Linha de frente

Guarda de Vila Velha começa a ser vacinada contra a Covid nesta quinta (08)

Ao todo, 289 guardas que atuam no combate à pandemia receberão a primeira dose do imunizante. Vacinação das forças de segurança no ES começou na última terça-feira (06)

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 09:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2021 às 09:09
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Profissionais da segurança pública começaram a ser vacinados no ES na última terça-feira (06) Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF
Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha começaram a receber a vacina contra a Covid-19 na manhã desta quinta-feira (8). Ao todo, 289 trabalhadores que atuam em ações preventivas, ostensivas, de patrulhamento e também no combate à pandemia serão imunizados. 
Na última terça-feira (06), o Governo do Estado iniciou  a vacinação dos profissionais de segurança pública contra a Covid-19. Em cerimônia realizada no Palácio Anchieta, 10 trabalhadores receberam a primeira dose da vacina Coronavac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.  
Para o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, a vacinação vai motivar os agentes da guarda, que atuam na linha de frente na prevenção contra a Covid-19.
"É um momento muito importante. Estamos utilizando a reserva técnica que recebemos para imunizar nossos agentes. São profissionais que atuam todos os dias na prevenção da propagação da doença e na proteção da vida, do bem-estar dos moradores de nossa cidade. Nosso próximo passo é imunizar os profissionais da educação e avançar na imunização dos moradores de Vila Velha", salientou o prefeito.
A comandante da Guarda Municipal, Landa Marques, agradeceu por ter a função reconhecida como essencial e na linha de frente. Para ela, a vacinação vai trazer mais segurança para os trabalhadores.
“Desde o início da pandemia nos mantivemos trabalhando para a população, nas ruas, nos expondo e dando nossa força de trabalho todos os dias. Por isso é importante sermos reconhecidos agora como linha de frente. A vacinação vai nos dar mais confiança e segurança para atendermos à população”, comentou a comandante.

SETE MIL PROFISSIONAIS VACINADOS

De acordo com o governador Renato Casagrande, sete mil profissionais da segurança pública serão vacinados essa semana. Para que um número maior de profissionais seja imunizado, o Governo do Estado vai utilizar as doses que estavam guardadas como uma espécie de reserva técnica.
"O uso da reserva técnica não altera em nada o nosso cronograma da fase 1 da vacinação, que são pessoas de mais idade. A gente está vacinando os profissionais de segurança de acordo com a faixa etária. Quem está na linha de frente da pandemia, dos de mais idade para os de menor idade, essa é a ordem e o critério usado por nós nesse início", afirmou o Governador na última terça (06).

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