Guarda de Vila Velha começa a ser vacinada contra a Covid nesta quinta (08)

Profissionais da segurança pública começaram a ser vacinados no ES na última terça-feira (06) Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF

Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha começaram a receber a vacina contra a Covid-19 na manhã desta quinta-feira (8). Ao todo, 289 trabalhadores que atuam em ações preventivas, ostensivas, de patrulhamento e também no combate à pandemia serão imunizados.

Para o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo , a vacinação vai motivar os agentes da guarda, que atuam na linha de frente na prevenção contra a Covid-19.

"É um momento muito importante. Estamos utilizando a reserva técnica que recebemos para imunizar nossos agentes. São profissionais que atuam todos os dias na prevenção da propagação da doença e na proteção da vida, do bem-estar dos moradores de nossa cidade. Nosso próximo passo é imunizar os profissionais da educação e avançar na imunização dos moradores de Vila Velha", salientou o prefeito.

A comandante da Guarda Municipal, Landa Marques, agradeceu por ter a função reconhecida como essencial e na linha de frente. Para ela, a vacinação vai trazer mais segurança para os trabalhadores.

“Desde o início da pandemia nos mantivemos trabalhando para a população, nas ruas, nos expondo e dando nossa força de trabalho todos os dias. Por isso é importante sermos reconhecidos agora como linha de frente. A vacinação vai nos dar mais confiança e segurança para atendermos à população”, comentou a comandante.

SETE MIL PROFISSIONAIS VACINADOS

De acordo com o governador Renato Casagrande, sete mil profissionais da segurança pública serão vacinados essa semana. Para que um número maior de profissionais seja imunizado, o Governo do Estado vai utilizar as doses que estavam guardadas como uma espécie de reserva técnica.