Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Postou e deletou

Magno Malta faz "limpa" e apaga vídeos antivacina do YouTube

Estratégia tem sido adotada por bolsonaristas, principalmente após o governo federal "mudar o tom" e adotar a imunização contra Covid-19 como bandeira

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 02:00

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

08 abr 2021 às 02:00
Magno Malta e Bolsonaro: o apoio ao presidente continua
Magno Malta e Bolsonaro. Apoiador do presidente apagou vídeos antivacina que havia publicado Crédito: Divulgação
O ex-senador Magno Malta (PL) fez um "limpa" em seu canal do YouTube e deletou, de uma só vez, cinco vídeos que continham criticas a vacinas. Segundo dados extraídos pela Novelo Data, empresa que monitora canais na plataforma, Magno deletou os envios na quarta-feira (31), mesmo dia em que o próprio YouTube removeu um vídeo em que o ex-parlamentar falava sobre o Supremo Tribunal Federal, a legalização da maconha e a atuação das Forças Armadas. 
Não é a primeira vez que isso acontece. Em dezembro, outros quatro vídeos sumiram do canal do ex-parlamentar. Três excluídos por ele, em que falava sobre as eleições norte-americanas e temas religiosos, e um deletado pela plataforma por violação das diretrizes da comunidade. Nesse, Magno fazia críticas ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), e abordava o uso da Ivermectina como tratamento precoce para Covid-19. A Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomenda o uso do medicamento e as autoridades sanitárias, além dos próprios fabricantes da droga, afirmam que não há qualquer comprovação científica da eficácia do medicamento contra a doença. 
Aliado do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), o político evangélico – que chegou a ser cotado para ser vice do capitão em 2018 e foi citado como exemplo de fidelidade pelo mandatário em uma reunião ministerial – segue uma tendência que tem se tornado comum entre bolsonaristas. Entre dezembro e janeiro, por exemplo, mais de 1.700 vídeos foram deletados de canais de apoiadores do presidente. Os dados foram levantados pelo jornalista Guilherme Felitti, fundador da Novelo Data, empresa de análise de dados digitais. 
Durante a pandemia, Bolsonaro criticou diversas vezes a Coronavac, vacina produzida em parceria entre o Instituto Butatã e uma empresa chinesa. O mandatário chegou a chamar o imunizante, em tom de desprezo, de "vacina do Doria" e a desautorizar o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ordenando que a União não comprasse doses do que chamava também de "vacina chinesa". Com a escalada de mortes e a aprovação do mandato em queda, no entanto, o governo mudou o tom e passou a usar a vacinação como bandeira. "Vacina é do Brasil e não de nenhum governador", disse o presidente, em janeiro.
A Coronavac é a vacina mais aplicada no Brasil. Foi com ela que foram imunizados alguns ministros do governo federal e o vice-presidente Hamilton Mourão, por exemplo.
Magno Malta tem 63 anos e poderia ser um dos próximos a se vacinar no Espírito Santo. Em alguns vídeos que continuam em sua página do Facebook, o ex-senador afirma categoricamente que não vai se vacinar. Já no YouTube, as publicações foram deletadas. Entre elas estavam vídeos com críticas ao uso emergencial de vacinas e referência ao termo usado por Bolsonaro: "Vacina do Doria". Os vídeos foram publicados entre os meses de dezembro e janeiro, mas deletados em março.
Facebook sinaliza publicação de vídeo de Magno Malta como
Facebook sinaliza publicação de vídeo de Magno Malta como "informação falsa" Crédito: Reprodução/Facebook

REGRAS DA PLATAFORMA

Diante do cenário de pandemia de Covid-19 em todo o mundo, o YouTube estabeleceu regras específicas para vídeos que tratam sobre o tema. Em sua política, a empresa proíbe a publicação de conteúdo que dissemine informações incorretas que contrariem as orientações da OMS ou das autoridades sanitárias de cada país.
Isso inclui alegações falsas sobre tratamento, contaminação e prevenção, como por exemplo que existe tratamento precoce garantido, que há um remédio que cure a doença ou afirmações envolvendo a vacinação que sejam contrárias ao que as autoridades sanitárias dizem. A plataforma também deleta vídeos que contém desinformação sobre a origem da doença ou outras informações falsas, como a negação da existência da pandemia.

Veja Também

Vacinação de policiais: a nova disputa entre Bolsonaro e governadores

No 1º de abril, veja mentiras sobre a Covid-19

O público pode sinalizar quando há esse tipo de propagação, mas a própria plataforma também derruba conteúdos publicados, às vezes instantaneamente, quando violam as leis da comunidade. Os canais podem receber até três avisos e, se continuarem publicando o mesmo tipo de informação, podem ser banidos. 

O QUE DIZ MAGNO MALTA

O ex-parlamentar foi procurado pela reportagem por telefone, mas não atendeu as ligações. Também foram enviadas mensagens questionando o motivo de ter deletado os vídeos e se Magno havia mudado de ideia quanto à vacinação, mas não tivemos respostas. A reportagem será atualizada caso haja manifestação.

LEIA MAIS SOBRE POLÍTICA NO ES

Casagrande se reúne com Lula e partidos não descartam aliança em 2022

No ES, bolsonaristas incitam mais tensão entre militares e Casagrande

Partidos de centro e centro-esquerda dominam cidades do ES desde 1988

Em meio à pandemia de Covid-19, entidades médicas do ES defendem Bolsonaro

Ideologia na pandemia: o que está por trás da recusa em usar máscara

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

magno malta Fake news youtube Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados