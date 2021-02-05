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Remédio

Fabricante da ivermectina diz que dados não apontam eficácia contra Covid-19

Em seu comunicado, a Merck, que deteve a patente da ivermectina até 1996, disse que não há base científica para um potencial efeito terapêutico contra a Covid-19 em estudos pré-clínicos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 fev 2021 às 11:48

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 11:48

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Paciente com Covid-19 dá entrada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira
A farmacêutica Merck, que no Brasil opera com o nome MSD e é responsável pelo desenvolvimento do medicamento ivermectina, informou em comunicado nesta quinta-feira (4), que não há dados que sustentem o uso do remédio contra a Covid-19. A indicação da Ivermectina é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro e a substância é recomendada também em um aplicativo desenvolvido pelo Ministério da Saúde com orientações de tratamento contra o novo coronavírus.
Em seu comunicado, a Merck (MSD) que deteve a patente da ivermectina até 1996, disse que não há base científica para um potencial efeito terapêutico contra a Covid-19 em estudos pré-clínicos. A empresa acrescentou também que não há evidência significativa de eficácia clínica em pacientes com a doença. A farmacêutica ainda pontuou que há uma preocupante ausência de dados sobre segurança da substância nesse contexto na maior parte dos estudos.
"Não acreditamos que os dados disponíveis sustentem a segurança e a eficácia da ivermectina além das doses e dos grupos indicados nas informações de prescrição aprovadas por agências regulatórias", declarou a Merck (MSD) que destacou que seus cientistas continuam a examinar cuidadosamente os achados de todos os estudos disponíveis.

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A recomendação original de uso da ivermectina presente em bula é voltada para tratamento de infecções causadas por parasitas. No Brasil, ao longo da pandemia ganhou força a informação sem base científica de que o remédio seria eficaz contra a Covid-19. Em agosto do ano passado, Bolsonaro anunciou que a Anvisa facilitaria o acesso ao remédio para uso contra a Covid-19 ao não cobrar mais retenção de receita.
Mas em julho a Anvisa já havia se pronunciado, sustentando que não existiam estudos conclusivos sobre o uso do medicamento nesse contexto. "As indicações aprovadas para a ivermectina são aquelas constantes da bula do medicamento", reforçou a agência de vigilância sanitária.
Em 20 janeiro deste ano, o Estadão mostrou que o aplicativo TrateCOV, lançado pelo Ministério da Saúde para orientar o enfrentamento da Covid-19, recomenda o uso da ivermectina, além de outros medicamentos sem eficácia comprovada como cloroquina. O Ministério da Saúde afirma que o TrateCOV sugere o diagnóstico por meio de sistema de pontos que obedece "rigorosos critérios clínicos". No dia seguinte, a plataforma foi retirada do ar.

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Atualização

24/02/2021 - 4:56
Edição anterior deste conteúdo continha imagem de embalagens de ivermectina fabricada pela empresa brasileira Vitamedic, que não possui ligação com a fabricante Merck (MSD). A fotografia foi alterada para evitar associação entre os dois laboratórios.

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