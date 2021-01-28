AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Novavax anuncia eficácia de 89% de vacina para Covid-19 em teste final
Reino Unido

Novavax anuncia eficácia de 89% de vacina para Covid-19 em teste final

No entanto, a vacina foi menos eficaz em um estudo separado de estágio intermediário na África do Sul, onde outra variante do sars-cov-2 foi descoberta

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 18:59

Publicado em 

28 jan 2021 às 18:59
Distribuição e vacinação na Grande Vitória
Diante da menor eficácia contra a cepa sul-africana, a Novavax disse que começou a trabalhar em uma versão modificada de sua vacina com foco na variante e planeja começar os testes no segundo trimestre de 2021. Crédito: Fernando Madeira
A Novavax afirmou que a sua vacina para a Covid-19 teve eficácia de 89,3% em estudo clínico de fase 3 realizado no Reino Unido. Cerca de 62 voluntários tiveram Covid-19 com sintomas, informou a empresa. Destes, seis receberam a vacina e 56 receberam o placebo. Entre os pacientes doentes, cerca de metade estava infectada com a cepa circulante no Reino Unido.
No entanto, a vacina foi menos eficaz em um estudo separado de estágio intermediário na África do Sul, onde outra variante do sars-cov-2 foi descoberta. No país africano, o imunizante administrado pela Novavax teve cerca de 49,4% de eficácia contra a Covid-19. Os resultados preliminares mostraram que mais de 90% dos indivíduos doentes para os quais havia dados de sequenciamento disponíveis estavam infectados com a nova variante que circula na África do Sul.
Diante da menor eficácia contra a cepa sul-africana, a Novavax disse que começou a trabalhar em uma versão modificada de sua vacina com foco na variante e planeja começar os testes no segundo trimestre de 2021.
"Agora temos uma vacina, a primeira vacina que mostrou eficácia não apenas no protótipo da cepa original da Covid-19, mas em duas cepas variantes, uma no Reino Unido e outra na África do Sul", disse o presidente-executivo da Novavax, Stanley Erck, em entrevista. "São os únicos dados que mostram que podemos obter eficácia contra todos os três."

Veja Também

Alemanha recomenda que vacina de Oxford/AstraZeneca não seja dada a idosos

Secretários de saúde criticam aval do governo à compra de vacinas por empresas

Vacina: mais do que produto, um longo processo

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Vacina Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 06/08/2026
MDB lança candidatura de Ricardo Ferraço ao governo e de Rose de Freitas ao Senado em convenção
Candidato ao governo do ES, Ricardo Ferraço diz respeitar neutralidade do PSD
juiz, mandados, ordens, justiça
Acusada por morte de ciclista é denunciada por furto em loja de shopping no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados