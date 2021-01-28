Novavax anuncia eficácia de 89% de vacina para Covid-19 em teste final

Diante da menor eficácia contra a cepa sul-africana, a Novavax disse que começou a trabalhar em uma versão modificada de sua vacina com foco na variante e planeja começar os testes no segundo trimestre de 2021. Crédito: Fernando Madeira

A Novavax afirmou que a sua vacina para a Covid-19 teve eficácia de 89,3% em estudo clínico de fase 3 realizado no Reino Unido. Cerca de 62 voluntários tiveram Covid-19 com sintomas, informou a empresa. Destes, seis receberam a vacina e 56 receberam o placebo. Entre os pacientes doentes, cerca de metade estava infectada com a cepa circulante no Reino Unido.

No entanto, a vacina foi menos eficaz em um estudo separado de estágio intermediário na África do Sul, onde outra variante do sars-cov-2 foi descoberta. No país africano, o imunizante administrado pela Novavax teve cerca de 49,4% de eficácia contra a Covid-19. Os resultados preliminares mostraram que mais de 90% dos indivíduos doentes para os quais havia dados de sequenciamento disponíveis estavam infectados com a nova variante que circula na África do Sul.

Diante da menor eficácia contra a cepa sul-africana, a Novavax disse que começou a trabalhar em uma versão modificada de sua vacina com foco na variante e planeja começar os testes no segundo trimestre de 2021.