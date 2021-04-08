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Pandemia

Covid-19: ES vai receber 84,3 mil doses de vacina nesta quinta-feira

O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande. Até o momento, mais de 417 mil moradores já foram vacinados com a primeira dose no Estado

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 09:49

Publicado em 

08 abr 2021 às 09:49
Dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19
Dose da vacina Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou que o Estado deve receber uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira (08). O novo lote contém 84,3 mil doses.
De acordo com o Painel Vacinação da Secretaria de Saúde (Sesa), o Espírito Santo já recebeu, desde janeiro, mais de 784 mil doses das duas vacinas disponíveis no País contra a Covid-19: Coronavac e AstraZeneca.  Mais de 417 mil moradores do Estado já tomaram a primeira dose. 

VILA VELHA

Na tarde de quarta-feira (07),  o município de Vila Velha anunciou que vai abrir o agendamento da vacina contra a Covid-19 para idosos de 60 a 64 anos. A vacinação do novo público-alvo será aberta no sistema de agendamento online nesta quinta-feira (8), às 15h. Serão 12 mil vagas destinadas à população desta faixa etária para receberam a primeira dose do imunizante. 
As imunizações acontecerão na sexta (9) e sábado (10) nas Unidades Municipais de Ensino (Leonel Brizola, Graciano Neves, Paulo Mares Guia e Tuffy Nader), Shopping Vila Velha, Boulevard Shopping, Universidade Vila Velha (UVV), Tartarugão e no Caic de Terra Vermelha.

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