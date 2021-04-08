Covid-19: ES vai receber 84,3 mil doses de vacina nesta quinta-feira

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou que o Estado deve receber uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira (08). O novo lote contém 84,3 mil doses.
De acordo com o Painel Vacinação da Secretaria de Saúde (Sesa), o Espírito Santo já recebeu, desde janeiro, mais de 784 mil doses das duas vacinas disponíveis no País contra a Covid-19: Coronavac e AstraZeneca. Mais de 417 mil moradores do Estado já tomaram a primeira dose.
VILA VELHA
Na tarde de quarta-feira (07), o município de Vila Velha anunciou que vai abrir o agendamento da vacina contra a Covid-19 para idosos de 60 a 64 anos. A vacinação do novo público-alvo será aberta no sistema de agendamento online nesta quinta-feira (8), às 15h. Serão 12 mil vagas destinadas à população desta faixa etária para receberam a primeira dose do imunizante.
As imunizações acontecerão na sexta (9) e sábado (10) nas Unidades Municipais de Ensino (Leonel Brizola, Graciano Neves, Paulo Mares Guia e Tuffy Nader), Shopping Vila Velha, Boulevard Shopping, Universidade Vila Velha (UVV), Tartarugão e no Caic de Terra Vermelha.