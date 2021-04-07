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Covid-19

Vila Velha vai abrir agendamento de vacina para idosos de 60 a 64 anos

Serão 12 mil vagas destinadas à população desta faixa etária para receberam a primeira dose do imunizante contra Covid-19; agendamento começa nesta quinta-feira (8) às 15h

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 18:45

Publicado em 

07 abr 2021 às 18:45
Distribuição e vacinação na Grande Vitória
Vacinação do novo público-alvo de Vila Velha será aberta nesta quinta-feira (8) às 15h Crédito: Fernando Madeira
O município de Vila Velha anunciou nesta quarta-feira (7) que vai abrir o agendamento da vacina contra a Covid-19 para idosos de 60 a 64 anos. A vacinação do novo público-alvo será aberta no sistema de agendamento on-line nesta quinta-feira (8), às 15h. Serão 12 mil vagas destinadas à população desta faixa etária para receberam a primeira dose do imunizante.
As imunizações acontecerão na sexta (9) e sábado (10) nas Unidades Municipais de Ensino (Leonel Brizola, Graciano Neves, Paulo Mares Guia e Tuffy Nader), Shopping Vila Velha, Boulevard Shopping, Universidade Vila Velha (UVV), Tartarugão e no Caic de Terra Vermelha.
O município de Vila Velha conseguiu antecipar o agendamento para iniciar a imunização do público de 60 a 64 anos devido a uma sobra de doses de Coronavac e Astrazeneca que estavam previstas para a faixa etária subsequente, até 69 anos. Com uma nova remessa de doses distribuídas pelo Estado, a prefeitura vai abrir mais vagas. 

ACAMADOS

A população acamada ou com dificuldade de locomoção está sendo vacinada em casa pelas equipes de saúde. Para isso, é necessário fazer o cadastro, também disponível no site da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV).
Vila Velha já administrou 67.586 doses, sendo 56.120 (primeira dose) e 11.466 (segunda dose).

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GRUPOS PRIORITÁRIOS

Neste momento, estão sendo imunizados trabalhadores da saúde e pessoas com 65 anos ou mais. Idosos devem estar portando documento com foto.
Após divulgação da nova Resolução Estadual (CIB 042/2021), que inclui as forças de segurança e salvamento e forças armadas nos grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19, o município de Vila Velha dará início à imunização das equipes da Guarda Municipal, nesta quinta-feira (8), às 8h, no Centro de Operações de Vila Velha (COVV).

COMPROVAÇÃO

Como comprovação para vacinação dos profissionais/trabalhadores da saúde, deverá ser apresentado um dos documentos abaixo relacionados:
  • Crachá e declaração do serviço de saúde onde atua;
  • Contracheque;
  • Contrato de trabalho;
  • Carteira do conselho de classe e declaração do serviço de saúde onde atua.

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