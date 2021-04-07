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Pandemia

Coronavírus: ES registra 7.947 mortes e passa de 395 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram 70 mortes e 2.562 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2021 às 17:59
Coronavírus
Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil Crédito: Freepik
Mais 70 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quarta-feira (07), totalizando 7.947 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.562 novos casos, chegando a 395.947 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 49.306. Serra aparece em segundo, com 49.137 confirmações da doença, seguido por Vitória (42.937) e Cariacica (30.260). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.500 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.263), em Vila Velha. 
Até esta quarta-feira (07), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 366.408, sendo 2.528 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 417.551 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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