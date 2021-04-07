Coronavírus: ES registra 7.947 mortes e passa de 395 mil casos

Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil Crédito: Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.562 novos casos, chegando a 395.947 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 49.306. Serra aparece em segundo, com 49.137 confirmações da doença, seguido por Vitória (42.937) e Cariacica (30.260).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.500 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.263), em Vila Velha.

Até esta quarta-feira (07), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 366.408, sendo 2.528 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.