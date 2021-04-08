Profissionais de saúde do ES fazem desabafo sobre a pandemia; veja vídeo

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A Gazeta reuniu depoimentos de profissionais de saúde que atuam de Norte a Sul do Estado. Mesmo trabalhando em regiões diferentes, os relatos revelam sentimentos semelhantes em todos eles. Na última semana de março - mês mais mortal de toda a pandemia até o momento no Espírito Santo - a reportagem dereuniu depoimentos de profissionais de saúde que atuam de Norte a Sul do Estado. Mesmo trabalhando em regiões diferentes, os relatos revelam sentimentos semelhantes em todos eles.

"A gente já tinha uma carga horária alta e que está aumentando. Estamos fazendo mais do que estamos conseguindo para dar conta da quantidade de pacientes. Não tem horário de você sair de casa e muito menos um horário pra voltar", descreve Meg Porto, médica do Hospital Evangélico de Vila Velha.

Além do cansaço físico e mental, os profissionais de saúde ainda precisam lidar com a descrença de muitos que duvidam da sobrecarga no sistema de saúde.

"A equipe toda está trabalhando e fazendo o que pode para minimizar o caos que a pandemia nos impôs nos últimos dias. Se você não acredita ainda que o CTI está cheio, eu não posso fazer mais nada para convencer a você", desabafou o médico Marlus Muri Thompson. Ele está na linha de frente contra a doença no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

Outro sentimento comum é o medo do que está por vir. "A gente vem trabalhar porque sabemos que os pacientes precisam da gente. Mas com o cansaço e a exaustão que estamos, a vontade é de não vir. Os pacientes são muito grave, ás vezes eles estão conversando com a gente e, ao mesmo tempo, eles ficam gravíssimos", diz Beatriz Rivieri Colodette, enfermeira da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.