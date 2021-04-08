Na contramão do mundo, Brasil caminha para mês mais trágico de sua história

Em uma ponta, está a curva de contágio acelerada, também com recordes atrás de recordes no número de infectados. Na outra ponta, está um sistema de saúde colapsado, que não dá conta dos doentes. Estima-se que o Brasil tenha atualmente entre seis e oito mil pacientes na fila das UTIs, à espera de um atendimento que pode significar a única chance de sobrevivência. E o ruim atrai o pior. Com as internações em alta, há ainda um iminente risco de falta de insumos médicos, entre eles oxigênio e remédios do kit intubação.

Com dados de março de 2021, o país já registrou 47 mil óbitos a mais do que nascimentos. À guisa de comparação, em 2019, ano anterior à chegada da crise sanitária, o país teve 127 mil nascimentos a mais do que mortes. Em dezembro de 2020, quando o repique da epidemia ainda dava seus primeiros acenos, o Ipea calculou uma queda de 2,2 anos na expectativa de vida dos brasileiros para aquele ano. A mortalidade de pessoas na fase produtiva tem impacto imediato na estrutura etária da população e também efeitos a longo prazo, com queda na renda das famílias e na escolaridade dos brasileiros, por exemplo.