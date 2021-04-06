Covid-19: em sequência de recordes, ES registra 110 mortes em 24 horas

• 6 de abril de 2021: 110 mortes • 5 de abril de 2021: 95 mortes • 29 de março de 2021: 89 mortes • 23 de março de 2021: 72 mortes • 22 de junho de 2020: 59 mortes • 28 de dezembro de 2020: 55 mortes • 29 de junho de 2020: 54 mortes • 22 de março de 2021: 53 mortes • 5 de junho de 2020: 53 mortes • 4 de abril de 2020: 52 mortes

O sucesso das medidas depende, em parte, da população. "O cansaço não pode virar uma negação da doença ou um comportamento de alto risco. Sem redução da interação social, não será possível evitar que muitos óbitos aconteçam nas próximas semanas. Só saiam quando necessário e sempre de máscara", reforçou Nésio, no pronunciamento.