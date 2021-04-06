Pelo segundo dia consecutivo e pela quarta vez no ano, o Espírito Santo bateu recorde no número de mortes divulgadas em apenas 24 horas. Inédito também é o Estado ter alcançado os três dígitos: foram registradas exatamente 110 vidas perdidas para o coronavírus nesta terça-feira (6) – uma pessoa a cada 13 minutos.
Covid-19 - em sequência de recordes, ES registra 110 mortes em 24 horas
Anteriormente, o dia mais mortal do Estado tinha sido essa segunda-feira (5), com 95 óbitos. Só neste início de ano, o recorde já havia sido batido outras duas vezes: a primeira em 23 de março, quando 72 mortes foram notificadas; e a segunda, seis dias depois, com mais 89 pessoas mortas pela pandemia.
51 mortes a mais
que o recorde registrado no ano passado, no dia 22 de junho
No último pronunciamento, o secretário Nésio Fernandes adiantou que a triste marca poderia ocorrer. "Poderemos ter recorde pela violência da doença e pelo atraso no registro em finais de semana e feriados. Nós não queremos, mas é possível que o Estado passe, em algum momento, os 100 óbitos por dia", disse.
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a expectativa é que as mortes causadas pela Covid-19 apresentem uma estabilização – em patamar elevado – a partir desta semana. Ainda assim, a previsão é que elas apresentem uma variação de 15% a 20% em relação à semana epidemiológica anterior.
Dez dias mais mortais da pandemia no ES
• 6 de abril de 2021: 110 mortes
• 5 de abril de 2021: 95 mortes
• 29 de março de 2021: 89 mortes
• 23 de março de 2021: 72 mortes
• 22 de junho de 2020: 59 mortes
• 28 de dezembro de 2020: 55 mortes
• 29 de junho de 2020: 54 mortes
• 22 de março de 2021: 53 mortes
• 5 de junho de 2020: 53 mortes
• 4 de abril de 2020: 52 mortes
• 5 de abril de 2021: 95 mortes
• 29 de março de 2021: 89 mortes
• 23 de março de 2021: 72 mortes
• 22 de junho de 2020: 59 mortes
• 28 de dezembro de 2020: 55 mortes
• 29 de junho de 2020: 54 mortes
• 22 de março de 2021: 53 mortes
• 5 de junho de 2020: 53 mortes
• 4 de abril de 2020: 52 mortes
No mesmo período, a pasta acredita que os casos confirmados e as internações devam começar a apresentar quedas, como reflexo da quarentena adotada em todo o território capixaba. No entanto, atualmente, o Estado segue quebrando recordes quase que diários em relação às hospitalizações.
Nessa segunda-feira (5), o Espírito Santo chegou pela primeira vez à marca de 910 pacientes em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de 1.680 internados, se considerados também aqueles nas enfermarias da rede pública destinada à Covid-19. Os dois maiores números de toda a pandemia.
92,92%
é a atual taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 no ES
Para tentar conter o avanço da doença, o Governo Estadual anunciou uma nova testagem em massa e um novo mapa de risco, com 37 municípios classificados como de risco extremo. Já a fim de evitar o colapso do sistema de saúde, o Estado quer fazer mais uma ampliação e chegar a 1.100 leitos de UTI ainda neste mês de abril.
O sucesso das medidas depende, em parte, da população. "O cansaço não pode virar uma negação da doença ou um comportamento de alto risco. Sem redução da interação social, não será possível evitar que muitos óbitos aconteçam nas próximas semanas. Só saiam quando necessário e sempre de máscara", reforçou Nésio, no pronunciamento.