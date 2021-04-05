Covid-19: 57 pacientes esperam por leitos hospitalares no ES

Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória, é um dos locais onde pacientes aguardam por leitos Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

A pressão sobre o sistema de saúde pública no Espírito Santo já não suporta mais atender rapidamente os pacientes infectados pelo coronavírus. Nesta segunda-feira (05), 57 pessoas aguardavam a liberação de vagas em leitos de tratamento intensivo ou de enfermaria hospitalar da rede pública.

A informação foi repassada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) . Dos que aguardam, 47 pacientes esperam por vaga em enfermaria na rede pública, sendo que 10 pessoas já estão aguardando há mais de dois dias. Outros 11 doentes estão na fila por um leito há um dia e 26 esperam há menos de 24 horas.

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Outros 10 contaminados pelo coronavírus estão em estado grave de saúde e precisam de uma vaga em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Até as 17 horas de segunda-feira (05), o Samu 192 já havia realizado 86 atendimentos que resultaram em internações em Pronto-Atendimentos (PAs) e hospitais.

Em vídeo divulgado na última semana, o secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, explicou como funciona o processo de regulação de leitos.

"Os pacientes passam por um período de avaliação dentro das unidades pré-hospitalar, as UPAs e os PAs. Quando um profissional médico considerar que aquele paciente precisa de um recurso hospitalar, seja leito de enfermagem ou UTI, ele acessa o sistema estadual de regulação da rede própria da Sesa. Onde há cobertura do Samu, esse paciente grave é removido para os hospitais de referência quando em caso grave. Quando o caso não é grave, o médico regulador vai solicitar informações autorizando ou não a remoção do paciente", detalhou.

Fernandes pontuou que o hospital tem um tempo de resposta, após o leito ser solicitado, para dizer se aceita ou não o paciente.

GRANDE VITÓRIA

Dados dos municípios da Grande Vitória mostram que o número de internados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Pronto Atendimentos que aguardam transferência pode ser ainda maior. A somatória dos números, segundo as prefeituras, chega a 114 pacientes em situação de espera.

Grande parte desses números são pessoas com Covid-19, mas há também quem precise de atendimento médico especializado devido à gravidade de saúde ocasionada por outras doenças.

Em Guarapari , cinco pacientes aguardam há quatro dias por leito de UTI. Outras oito pessoas estão internadas esperando pela liberação de vagas em hospital pela Central de Vagas Estadual, de acordo com informações repassadas pela prefeitura.

Na cidade de Viana, até o momento, 12 pessoas esperam para ter acesso a um leito de UTI e seis pacientes precisavam de vaga em enfermaria hospitalar. O tempo de espera varia de quatro a cinco dias, de acordo com a prefeitura de Viana , que administra o Pronto Atendimento local.

Em Vila Velha , há doentes esperando há três dias no Pronto Atendimento da Glória por uma vaga em UTI, segundo informações da prefeitura. Ao todo, são 16 pessoas aguardando por um leito de tratamento intensivo da rede pública e 20 que esperam por uma vaga de enfermaria hospitalar.

Na Serra , há 73 pacientes, somente com o diagnóstico de Covid-19, sendo atendidos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade aguardando transferência, sendo que 19 deles demandam leitos de UTI. Os pacientes têm esperado, no mínimo, três dias até conseguir uma remoção.