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Covid-19: Hospital Materno Infantil da Serra abre nesta quarta-feira (07)

Inicialmente, a estrutura vai contar com 30 leitos de enfermaria, que será integrada como anexo ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 18:03

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

05 abr 2021 às 18:03
O Hospital Materno Infantil da Serra será aberto nesta quarta-feira (7) para atender pacientes diagnosticados com Covid-19. Inicialmente, a unidade vai disponibilizar 30 leitos de enfermaria, e será integrada como anexo ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves – referência estadual para tratamento de casos graves em decorrência da infecção pelo vírus.
Covid-19 - Hospital Materno Infantil da Serra abre nesta quarta-feira
Nesta terça-feira (6), o governador Renato Casagrande, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e demais autoridades farão uma visita técnica ao local. Em coletiva de imprensa on-line realizada nesta segunda-feira (05), Nésio explicou que o início das atividades vai desafogar os atendimentos na unidade estadual de referência para o tratamento.
"A abertura de leitos de enfermaria no Hospital Materno Infantil permitirá que o Hospital Jayme dos Santos Neves abra 30 leitos de UTI dentro da unidade principal. Considerando que o Materno Infantil será tratado como um anexo, [ambos] formarão um complexo hospitalar na Serra"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS

O secretário informou que o governo do Estado publicou uma portaria autorizando os municípios a solicitarem financiamento estadual para abertura de leitos de enfermaria, suporte respiratório e de UTI.
"Nós estamos estimulando que os municípios capixabas assumam maior protagonismo com financiamento robusto por parte do governo do Estado na oferta de leitos", destacou.
Além da oferta de crédito, o governo encaminhou nota técnica orientando os municípios com mais de 70 mil habitantes a abrirem, pelo menos, 30 leitos de enfermaria acoplados às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e aos Pronto-Atendimento (PAs). O objetivo é reforçar a capacidade do atendimento pré-hospitalar.

NOVOS LEITOS

Durante a entrevista concedida nesta segunda-feira (5), Nésio Fernandes afirmou também que o governo estadual vai manter a política de expansão de leitos na rede estadual pública de saúde. Ele não descartou, no entanto, ações nas redes filantrópicas e privadas.
"Diversas expansões realizadas permitirão que nós alcancemos 1.100 leitos de UTI disponíveis para atender a população até o final deste mês no es. Essa proporção se equipara à quantidade de leitos abertos em estados como a Bahia durante maior parte do tempo da pandemia, se equipara à quantidade de leitos de UTI abertos em estados com população superior a do Espírito Santo."
Hospital Materno Infantil da Serra
Hospital Materno Infantil da Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

HISTÓRICO

obra do Hospital Materno Infantil custou aos cofres públicos cerca de R$ 100 milhões e se estendeu por cerca de seis anos.  O novo hospital tem previsão de atender 8.700 gestantes por ano e realizar 725 partos por mês.
A área edificada do HMI é equivalente a dois campos e meio de futebol. Quando estiver em funcionamento pleno, o prédio, de três pavimentos, vai acomodar o setor de assistência materno-infantil e a área de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.
Exames de ultrassonografia e os testes do pezinho, assim como da orelhinha e coraçãozinho serão oferecidos no local. Os recém-nascidos serão acompanhados para detectar precocemente possíveis intercorrências após a alta. O hospital contará com um banco de leite e vai ofertar, ainda, todas as vacinas do bebê.

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