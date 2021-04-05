Covid-19: Hospital Materno Infantil da Serra abre nesta quarta-feira (07)

O Hospital Materno Infantil da Serra será aberto nesta quarta-feira (7) para atender pacientes diagnosticados com Covid-19 . Inicialmente, a unidade vai disponibilizar 30 leitos de enfermaria, e será integrada como anexo ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves – referência estadual para tratamento de casos graves em decorrência da infecção pelo vírus.

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Nesta terça-feira (6), o governador Renato Casagrande , o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e demais autoridades farão uma visita técnica ao local. Em coletiva de imprensa on-line realizada nesta segunda-feira (05), Nésio explicou que o início das atividades vai desafogar os atendimentos na unidade estadual de referência para o tratamento.

"A abertura de leitos de enfermaria no Hospital Materno Infantil permitirá que o Hospital Jayme dos Santos Neves abra 30 leitos de UTI dentro da unidade principal. Considerando que o Materno Infantil será tratado como um anexo, [ambos] formarão um complexo hospitalar na Serra" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS

O secretário informou que o governo do Estado publicou uma portaria autorizando os municípios a solicitarem financiamento estadual para abertura de leitos de enfermaria, suporte respiratório e de UTI.

"Nós estamos estimulando que os municípios capixabas assumam maior protagonismo com financiamento robusto por parte do governo do Estado na oferta de leitos", destacou.

Além da oferta de crédito, o governo encaminhou nota técnica orientando os municípios com mais de 70 mil habitantes a abrirem, pelo menos, 30 leitos de enfermaria acoplados às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e aos Pronto-Atendimento (PAs). O objetivo é reforçar a capacidade do atendimento pré-hospitalar.

NOVOS LEITOS

Durante a entrevista concedida nesta segunda-feira (5), Nésio Fernandes afirmou também que o governo estadual vai manter a política de expansão de leitos na rede estadual pública de saúde. Ele não descartou, no entanto, ações nas redes filantrópicas e privadas.

"Diversas expansões realizadas permitirão que nós alcancemos 1.100 leitos de UTI disponíveis para atender a população até o final deste mês no es. Essa proporção se equipara à quantidade de leitos abertos em estados como a Bahia durante maior parte do tempo da pandemia, se equipara à quantidade de leitos de UTI abertos em estados com população superior a do Espírito Santo."

Hospital Materno Infantil da Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

HISTÓRICO

A área edificada do HMI é equivalente a dois campos e meio de futebol. Quando estiver em funcionamento pleno, o prédio, de três pavimentos, vai acomodar o setor de assistência materno-infantil e a área de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.