Covid-19: municípios da Grande Vitória retomam vacinação

Depois de quese três meses desde o início da vacinação contra a Covid-19, as prefeituras do Estado continuam a imunização de moradores que fazem parte do grupo prioritário. Na Grande Vitória, o final de semana foi marcado por mais vacinação e nesta segunda-feira (05) os agendamentos já foram retomados.
Em todo o Estado, 375.413 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose da vacina e 94.062 receberam a segunda dose. Confira como está a agenda de vacinação da Grande Vitória:
VITÓRIA
Neste momento, estão sendo imunizados trabalhadores da saúde e pessoas com 65 anos ou mais. São 11.724 doses disponíveis para pessoas acima de 65 anos, 1.581 vagas para a segunda dose dos trabalhadores da saúde que tomaram AstraZeneca, além de 1.394 vagas para idosos acima de 75 que precisam da segunda dose da Coronavac.
Na Serra, a vacinação é para pessoas com 65 anos ou mais e trabalhadores de saúde. Ao longo desta semana, serão abertos novos agendamentos. Data e horário ainda estão sendo definidos. Todo o agendamento é feito do site da prefeitura, por meio do linik http://gti.serra.es.gov.br/saude/. Pessoas com dificuldade de acesso à internet podem ir até o posto de saúde mais próximo e solicitar que o recepcionista faça o agendamento online, caso haja disponibilidade de vagas.
A vacinação do público de 65 a 69 anos, que fez o agendamento na última semana, está acontecendo nesta segunda-feira (05) e vai até o dia 10 nos seguintes pontos: Complexo Esportivo "Maurice Santos" (Muquiçaba), Escola Ana Rocha Lyra (Muquiçaba - Drive Thru) e Escola Zilnete Pereira Guimarães (Praia do Morro), O município ressalta que quem não conseguir vaga neste primeiro agendamento não precisa se preocupar, pois um novo calendário de agendamento será aberto em breve.
A vacinação segue no município para primeira dose de idosos com 65 anos ou mais e segunda dose de idosos com 75 anos ou mais, além dos trabalhadores da Saúde em atividade. O agendamento está aberto, com vagas disponíveis, e pode ser feito pelo site: www.vacina.cariacica.es.gov.br. A vacinação acontece ao longo da semana em 17 Unidades Básicas de Saúde. Segundo a Secretaria de Saúde de Cariacica ( Semus ) as famílias que não possuem internet ou não estão conseguindo fazer o agendamento pelo site podem se dirigir até a unidade de saúde mais próxima que um funcionário ajudará no agendamento. É preciso levar documentos pessoais.
Atualmente, os públicos que estão sendo vacinados são os idosos com 65 anos ou mais e também profissionais da saúde. A Vacinação em Viana é domiciliar para idosos, e nos postos de trabalho para profissionais da saúde. Nesta segunda-feira (05) a vacinação para idoso acontece em Viana-Sede, Ipanema e área rural de Jucu. A Secretaria Municipal de Saúde possui 100% de cobertura de Estratégia da Família, ou seja, o município tem um controle do público-alvo, através do conhecimento dos agentes comunitários de saúde. Aqueles que não foram cadastrados podem entrar no site http://vacina.viana.es.gov.br e realizar um cadastro. Em caso de dúvida ou dificuldade no cadastramento, a população pode procurar a equipe de saúde por meio do Disque-Vacina Covid-19 Viana. O serviço de orientação está disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, por meio do telefone: (27) 9 9953-9497.
Na capital estão sendo imunizados idosos com 65 anos ou mais com a primeira dose e idosos de 75 anos ou mais, além de trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose da vacina Coronovac entre os dias 19 de janeiro e 16 de março. Nesta segunda-feira (05), os idosos serão vacinados no ginásio da Faculdade Salesiana, no Forte São João. De terça (06) a quinta-feira (08), a imunização acontece em 20 unidades de saúde: Maria Ortiz, República, Jardim Camburi, Jabor, Praia do Suá, Ilha de Santa Maria, Santo Antônio, Grande Vitória, Ilha das Caieiras, Santo André, Andorinhas, Santa Martha, Consolação, Bairro da Penha, São Cristóvão, Ilha do Príncipe, Bairro do Quadro, Favalessa, Fonte Grande e Resistência. Foram disponibilizadas 2.400 doses. Os idosos ou restritos ao leito estão sendo vacinados em casa e não é necessário fazer o agendamento online. O agendamento para Capital ainda não foi aberto, a prefeitura aguarda a chegada chegada de novas doses para reabrir o agendamento on-line.