Covid-19: municípios da Grande Vitória retomam vacinação

VITÓRIA

Neste momento, estão sendo imunizados trabalhadores da saúde e pessoas com 65 anos ou mais. São 11.724 doses disponíveis para pessoas acima de 65 anos, 1.581 vagas para a segunda dose dos trabalhadores da saúde que tomaram AstraZeneca, além de 1.394 vagas para idosos acima de 75 que precisam da segunda dose da Coronavac.

Na Serra, a vacinação é para pessoas com 65 anos ou mais e trabalhadores de saúde. Ao longo desta semana, serão abertos novos agendamentos. Data e horário ainda estão sendo definidos. Todo o agendamento é feito do site da prefeitura, por meio do linik http://gti.serra.es.gov.br/saude/. Pessoas com dificuldade de acesso à internet podem ir até o posto de saúde mais próximo e solicitar que o recepcionista faça o agendamento online, caso haja disponibilidade de vagas.

A vacinação do público de 65 a 69 anos, que fez o agendamento na última semana, está acontecendo nesta segunda-feira (05) e vai até o dia 10 nos seguintes pontos: Complexo Esportivo "Maurice Santos" (Muquiçaba), Escola Ana Rocha Lyra (Muquiçaba - Drive Thru) e Escola Zilnete Pereira Guimarães (Praia do Morro), O município ressalta que quem não conseguir vaga neste primeiro agendamento não precisa se preocupar, pois um novo calendário de agendamento será aberto em breve.

A vacinação segue no município para primeira dose de idosos com 65 anos ou mais e segunda dose de idosos com 75 anos ou mais, além dos trabalhadores da Saúde em atividade. O agendamento está aberto, com vagas disponíveis, e pode ser feito pelo site: www.vacina.cariacica.es.gov.br. A vacinação acontece ao longo da semana em 17 Unidades Básicas de Saúde. Segundo a Secretaria de Saúde de Cariacica ( Semus ) as famílias que não possuem internet ou não estão conseguindo fazer o agendamento pelo site podem se dirigir até a unidade de saúde mais próxima que um funcionário ajudará no agendamento. É preciso levar documentos pessoais.

Atualmente, os públicos que estão sendo vacinados são os idosos com 65 anos ou mais e também profissionais da saúde. A Vacinação em Viana é domiciliar para idosos, e nos postos de trabalho para profissionais da saúde. Nesta segunda-feira (05) a vacinação para idoso acontece em Viana-Sede, Ipanema e área rural de Jucu. A Secretaria Municipal de Saúde possui 100% de cobertura de Estratégia da Família, ou seja, o município tem um controle do público-alvo, através do conhecimento dos agentes comunitários de saúde. Aqueles que não foram cadastrados podem entrar no site http://vacina.viana.es.gov.br e realizar um cadastro. Em caso de dúvida ou dificuldade no cadastramento, a população pode procurar a equipe de saúde por meio do Disque-Vacina Covid-19 Viana. O serviço de orientação está disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, por meio do telefone: (27) 9 9953-9497.