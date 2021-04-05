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Expansão da doença

Covid-19: como a explosão de casos no interior impactou a pandemia no ES

Das 26 cidades que estavam com taxa de mortalidade maior que a média do Espírito Santo, 20 ficam fora da região metropolitana

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 02:00

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

05 abr 2021 às 02:00
Corpo de vítima da Covid é retirado do Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho para sepultamento
Corpo de vítima da Covid é retirado de hospital em Barra de São Francisco para sepultamento Crédito: Semus/Divulgação
As aglomerações, o aumento sazonal das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) e as novas variantes do coronavírus são alguns dos fatores percebidos nos municípios do interior que impactaram no comportamento da pandemia no Estado como um todo.
Outro dado que chama a atenção é que a mortalidade pela Covid-19 em 26 municípios já é bem maior do que a média do Espírito Santo, que até esta quarta-feira (31) estava 18,45 mortos pela doença a cada 10 mil habitantes.
Desse total, 20 cidades estão localizadas no interior do Estado e outros seis ficam na Grande Vitória. O maior índice pertence à Águia Branca, Noroeste do Estado, que alcançou a marca de 38,42 óbitos/10 mil habitantes. Mais do que o dobro do índice estadual.
O cálculo da taxa considera o número de mortes pela doença e os habitantes de cada cidade, o que ajuda a avaliar o impacto destes óbitos em relação à população local. Foram utilizadas as informações do Painel Covid-19 do Espírito Santo, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que reúne as estatísticas estaduais relativas à doença causada pelo novo coronavírus.
Em Barra de São Francisco, município de apenas 45 mil habitantes, o mês de março teve 40 mortes (até a última quarta-feira 31) pela Covid-19, um crescimento de 570% em relação a fevereiro, quando sete pessoas morreram pela doença.

TAXA DE MORTALIDADE POR 10 MIL HABITANTES

  1. Águia Branca - 38,42
  2. São José do Calçado - 34,14
  3. Marataízes - 29,32
  4. Presidente Kennedy - 29,16
  5. Piúma - 26,30
  6. Água Doce do Norte - 25,67
  7. Jerônimo Monteiro - 25,28
  8. Ibatiba - 24,60
  9. Barra de São Francisco - 24,23
  10. Itapemirim - 23,66
  11. Guaçui - 23,46
  12. Alto Rio Novo - 22,86
  13. Cariacica - 22,24
  14. Vitória - 21,95
  15. Apiacá - 21,18
  16. Colatina - 20,75
  17. Irupi - 20,70
  18. Ibiraçu - 20,65
  19. Montanha - 20,64
  20. Boa Esperança - 20,54
  21. Mantenópolis - 20,00
  22. Guarapari - 19,73
  23. Fundão - 19,59
  24. Marechal Floriano - 19,50
  25. Vila Velha - 19,01
  26. Viana - 18,87
Águia Branca, cidade com maior índice de isolamento social do ES
Águia Branca apresenta a maior taxa de mortalidade do Espírito Santo, mais do que o dobro do índice estadual Crédito: TV Gazeta Noroeste / Reprodução

MÉDIA MÓVEL

Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), acompanha a evolução da pandemia desde o início dos casos em 2020. Segundo ele, o dado mais recente que se pode acompanhar do interior e da Grande Vitória é a média móvel de óbitos.
"Nesta semana, foi superada a maior média móvel de óbitos dos últimos 14 dias desde o início da pandemia", destaca.
  • MÉDIA MÓVEL - ESPÍRITO SANTO
  • Pico da primeira fase (23/06) 37,14 óbitos (14 dias)
  • Pico da segunda fase (29/12) 28,29 óbitos
  • Na terceira fase (31/03) 43,07 óbitos

  • MÉDIA MÓVEL - MUNICÍPIOS DO INTERIOR
  • Pico da primeira fase (3/07) 16,93 óbitos
  • Pico da segunda fase (24/12) 18 óbitos
  • Pico da terceira fase (30/03) - 23,86 óbitos
"O Espírito Santo está apresentando esse comportamento de crescimento forte com contribuição maior do interior do Estado. Por mais que a gente tenha 47% da população capixaba concentrada na região metropolitana, o interior apresenta maior velocidade do crescimento dos óbitos"
Pablo Lira - Membro do NIEE
Outra análise considerada por Lira está relacionada ao comportamento da população durante o enfrentamento à pandemia. O desrespeito aos protocolos sanitários e a falta do uso de máscara, por exemplo, contribuem para o aumento da taxa de contágio (Rt).
Com base nos dados publicados no Painel Covid-19 no dia 25 de março, gráficos construídos  indicam a velocidade do aumento de contágio pela Covid-19 no Espírito Santo, nos municípios da Grande Vitória e no interior, isoladamente.
A expectativa é sempre a de que o Rt se mantenha abaixo de 1. Acima de 1, significa que 100 indivíduos infectados podem passar a doença para mais de 100 pessoas. No dia 19 de fevereiro, a taxa chegou a 0,82,ou seja, 100 infectados eram capazes de transmitir o vírus para mais 82 pessoas no Estado. Uma semana depois, passou para 1,09, quando 100 pessoas deixavam outras 109 doentes. No dia 5 de março, o Rt era 1,28. Ou seja, a cada 100 doentes podiam transmitir o vírus para 128 capixabas.
Na Grande Vitória, o ritmo de contágio era 0,54 no dia 19 de fevereiro. Isso significa que 100 pacientes poderiam infectar outros 54. No dia 26 do mesmo mês, a taxa era 1,22, quando 100 passavam o vírus para 122 pessoas. No dia 5 de março, último dado disponível, a taxa estava em 1,27. Dessa forma, 100 pessoas transmitiam o coronavírus para 127.
Nos municípios do interior, os dados indicavam que no dia 19 de fevereiro o contágio estava maior do que na Grande Vitória e o índice geral do Estado: 1,07. Naquela situação, 100 pessoas passavam o vírus para outras 107. Sete dias depois, a taxa era 0,99. Assim, 100 pessoas podiam deixar mais 99 infectadas. No dia 5 de março, o Rt era 1,3, isto é, 100 pacientes infectavam 130.
"Tudo indica que o ritmo de transmissão vai continuar elevado nas próximas semanas. A média móvel de óbitos vai demorar a desacelerar, pois continua em expansão. É cedo para confirmar, mas a média móvel de contágio começa a dar uma suave desacelerada agora. Além disso, tem o efeito da quarentena que deve começar a repercutir nas próximas semanas", pontua Lira.

Taxa de contágio da Covid-19 no Estado

FATORES QUE INFLUENCIAM

NOVAS VARIANTES

Segundo Pablo Lira, 21 dias após o carnaval, houve uma inflexão (curva) de tendência de média móvel e contágio de Covid-19 no Estado e um dos motivos foram as aglomerações registradas, muitas no interior. "Vimos os casos aumentarem depois do carnaval. Além disso, os resquícios de aglomerações - que ocorreram em janeiro e fevereiro - aumentaram a velocidade do contágio. Isso tem uma janela de duas semanas para ter impacto nos óbitos", declara Lira.
Outro fator que pode aumentar a pressão no sistema público de saúde, provocando mais internações, é o aumento sazonal das ocorrências de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Espírito Santo. Segundo o Painel Ocupação de Leitos da última quinta-feira (01), todos os leitos de UTI no Norte do Estado estavam ocupados. 
Um estudo da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) identificou uma variante do SARS-Cov-2, vírus causador da Covid-19, no Espírito Santo que é 90% mais infecciosa, 62% mais letal que as outras variantes já conhecidas e mais transmissível entre os jovens. Original do Reino Unido, ela foi batizada como B.1.1.7. No último dia 22 de março, o governo estadual informou que as cidades de Piúma, no Sul do Estado, e Barra de São Francisco, no Noroeste, são os municípios com o maior número de casos de contaminados pela variante inglesa

Tudo sobre a quarentena no ES

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