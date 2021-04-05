Covid-19: como a explosão de casos no interior impactou a pandemia no ES

Corpo de vítima da Covid é retirado de hospital em Barra de São Francisco para sepultamento Crédito: Semus/Divulgação

As aglomerações, o aumento sazonal das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) e as novas variantes do coronavírus são alguns dos fatores percebidos nos municípios do interior que impactaram no comportamento da pandemia no Estado como um todo.

Outro dado que chama a atenção é que a mortalidade pela Covid-19 em 26 municípios já é bem maior do que a média do Espírito Santo, que até esta quarta-feira (31) estava 18,45 mortos pela doença a cada 10 mil habitantes.

Desse total, 20 cidades estão localizadas no interior do Estado e outros seis ficam na Grande Vitória. O maior índice pertence à Águia Branca, Noroeste do Estado, que alcançou a marca de 38,42 óbitos/10 mil habitantes. Mais do que o dobro do índice estadual.

O cálculo da taxa considera o número de mortes pela doença e os habitantes de cada cidade, o que ajuda a avaliar o impacto destes óbitos em relação à população local. Foram utilizadas as informações do Painel Covid-19 do Espírito Santo, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que reúne as estatísticas estaduais relativas à doença causada pelo novo coronavírus.

TAXA DE MORTALIDADE POR 10 MIL HABITANTES

Águia Branca - 38,42 São José do Calçado - 34,14 Marataízes - 29,32 Presidente Kennedy - 29,16 Piúma - 26,30 Água Doce do Norte - 25,67 Jerônimo Monteiro - 25,28 Ibatiba - 24,60 Barra de São Francisco - 24,23 Itapemirim - 23,66 Guaçui - 23,46 Alto Rio Novo - 22,86 Cariacica - 22,24 Vitória - 21,95 Apiacá - 21,18 Colatina - 20,75 Irupi - 20,70 Ibiraçu - 20,65 Montanha - 20,64 Boa Esperança - 20,54 Mantenópolis - 20,00 Guarapari - 19,73 Fundão - 19,59 Marechal Floriano - 19,50 Vila Velha - 19,01 Viana - 18,87

Águia Branca apresenta a maior taxa de mortalidade do Espírito Santo, mais do que o dobro do índice estadual Crédito: TV Gazeta Noroeste / Reprodução

MÉDIA MÓVEL

Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), acompanha a evolução da pandemia desde o início dos casos em 2020. Segundo ele, o dado mais recente que se pode acompanhar do interior e da Grande Vitória é a média móvel de óbitos.

"Nesta semana, foi superada a maior média móvel de óbitos dos últimos 14 dias desde o início da pandemia", destaca.

MÉDIA MÓVEL - ESPÍRITO SANTO

Pico da primeira fase (23/06) 37,14 óbitos (14 dias)

Pico da segunda fase (29/12) 28,29 óbitos

Na terceira fase (31/03) 43,07 óbitos





MÉDIA MÓVEL - MUNICÍPIOS DO INTERIOR

Pico da primeira fase (3/07) 16,93 óbitos

Pico da segunda fase (24/12) 18 óbitos

Pico da terceira fase (30/03) - 23,86 óbitos

"O Espírito Santo está apresentando esse comportamento de crescimento forte com contribuição maior do interior do Estado. Por mais que a gente tenha 47% da população capixaba concentrada na região metropolitana, o interior apresenta maior velocidade do crescimento dos óbitos" Pablo Lira - Membro do NIEE

Outra análise considerada por Lira está relacionada ao comportamento da população durante o enfrentamento à pandemia. O desrespeito aos protocolos sanitários e a falta do uso de máscara, por exemplo, contribuem para o aumento da taxa de contágio (Rt).

Com base nos dados publicados no Painel Covid-19 no dia 25 de março, gráficos construídos indicam a velocidade do aumento de contágio pela Covid-19 no Espírito Santo, nos municípios da Grande Vitória e no interior, isoladamente.

A expectativa é sempre a de que o Rt se mantenha abaixo de 1. Acima de 1, significa que 100 indivíduos infectados podem passar a doença para mais de 100 pessoas. No dia 19 de fevereiro, a taxa chegou a 0,82,ou seja, 100 infectados eram capazes de transmitir o vírus para mais 82 pessoas no Estado. Uma semana depois, passou para 1,09, quando 100 pessoas deixavam outras 109 doentes. No dia 5 de março, o Rt era 1,28. Ou seja, a cada 100 doentes podiam transmitir o vírus para 128 capixabas.

Na Grande Vitória, o ritmo de contágio era 0,54 no dia 19 de fevereiro. Isso significa que 100 pacientes poderiam infectar outros 54. No dia 26 do mesmo mês, a taxa era 1,22, quando 100 passavam o vírus para 122 pessoas. No dia 5 de março, último dado disponível, a taxa estava em 1,27. Dessa forma, 100 pessoas transmitiam o coronavírus para 127.

Nos municípios do interior, os dados indicavam que no dia 19 de fevereiro o contágio estava maior do que na Grande Vitória e o índice geral do Estado: 1,07. Naquela situação, 100 pessoas passavam o vírus para outras 107. Sete dias depois, a taxa era 0,99. Assim, 100 pessoas podiam deixar mais 99 infectadas. No dia 5 de março, o Rt era 1,3, isto é, 100 pacientes infectavam 130.

"Tudo indica que o ritmo de transmissão vai continuar elevado nas próximas semanas. A média móvel de óbitos vai demorar a desacelerar, pois continua em expansão. É cedo para confirmar, mas a média móvel de contágio começa a dar uma suave desacelerada agora. Além disso, tem o efeito da quarentena que deve começar a repercutir nas próximas semanas", pontua Lira.

Taxa de contágio da Covid-19 no Estado

FATORES QUE INFLUENCIAM