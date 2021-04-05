ES bate recorde com mais 95 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas

É importante considerar que devido ao represamento que ocorre aos sábados e domingos, os números das segundas-feiras tendem a ser mais elevados. Especificamente nesta semana, soma-se a esse comportamento a redução das notificações verificadas em feriados, como a Sexta-feira da Paixão.

De acordo com a previsão feita por ambos, o Espírito Santo deve apresentar uma estabilização no número de mortes a partir desta semana. "O comportamento deve ser de variação de 15% a 20% em relação à semana epidemiológica anterior", afirmou Nésio, lembrando que o patamar ainda é muito alto.