Coronavírus: ES registra 7.767 mortes e passa de 390 mil casos

Mais 95 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta segunda-feira (05), totalizando 7.767 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. É o recorde de óbitos registrado no Estado pela doença em apenas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.284 novos casos, chegando a 390.884 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 48.834. Serra aparece em segundo, com 48.475 confirmações da doença, seguido por Vitória (42.331) e Cariacica (29.952).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.413 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.224), em Vila Velha.
Até esta segunda-feira (05), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 360.074, sendo 3.778 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 383.547 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.