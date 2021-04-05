Coronavírus: ES registra 7.767 mortes e passa de 390 mil casos

Pacientes com Covid-19 lotam os hospitais do Espírito Santo Crédito: Helio Filho/Secom ES

Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.284 novos casos, chegando a 390.884 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 48.834. Serra aparece em segundo, com 48.475 confirmações da doença, seguido por Vitória (42.331) e Cariacica (29.952).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.413 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.224), em Vila Velha.

Até esta segunda-feira (05), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 360.074, sendo 3.778 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.