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Pandemia

Coronavírus: ES registra 7.877 mortes e passa de 393 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram 110 mortes e 2.501 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2021 às 17:11
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Pacientes com Covid-19 continuam lotando hospitais do ES Crédito: Helio Filho/Secom ES
Mais 110 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira (06), totalizando 7.877 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020.  É o recorde de óbitos registrado no Estado pela doença em apenas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.501 novos casos, chegando a 393.385 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 49.049. Serra aparece em segundo, com 48.714 confirmações da doença, seguido por Vitória (42.755) e Cariacica (30.061). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.479 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.248), em Vila Velha. 
Até esta terça-feira (06), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 363.880, sendo 3.806 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 401.045 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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