Coronavírus: ES registra 7.877 mortes e passa de 393 mil casos

Pacientes com Covid-19 continuam lotando hospitais do ES Crédito: Helio Filho/Secom ES

Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.501 novos casos, chegando a 393.385 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 49.049. Serra aparece em segundo, com 48.714 confirmações da doença, seguido por Vitória (42.755) e Cariacica (30.061).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.479 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.248), em Vila Velha.

Até esta terça-feira (06), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 363.880, sendo 3.806 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.