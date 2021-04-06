De 964 leitos de UTI para Covid-19 no ES, apenas 54 estão disponíveis

O Espírito Santo chegou a 964 leitos de UTI para atender pacientes com a Covid-19 nesta segunda-feira (5). Desses, apenas 54 estão disponíveis, ou seja, o equivalente a 94,4% de utilização. Apesar de abertura frequente de vagas pelo governo do Estado, a ocupação segue em ritmo acelerado e, assim, a oferta nem sempre consegue compensar a alta demanda.
Os dados são do Painel de Ocupação de Leitos, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com atualização diária sobre a taxa de utilização das vagas nos hospitais. Atualmente, 18 unidades já alcançaram sua capacidade máxima de atendimento em terapia intensiva. Até o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que é referência estadual no atendimento a pacientes com a Covid-19, está próximo de seu limite de assistência, restando apenas quatro dos 258 leitos de UTI ofertados.
O levantamento revela que são 910 pacientes internados com um quadro mais grave, e que precisaram ser acomodados em UTI. Na última quinta-feira (1º), eram 874 pessoas nessas condições. Isso significa dizer que, em quatro dias, mais 36 infectados pelo coronavírus entraram na terapia intensiva. No mesmo intervalo, o Estado conseguiu abrir 37 vagas - 10 nesta segunda, no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
A pressão maior está na Região Norte, onde 98,72% dos leitos de UTI estão ocupados. Na sequência, aparecem a Região Metropolitana, com 95,21%, o Sul, com 93, 67%, e, a Central, com 85,19%. A oferta é pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e as vagas estão distribuídas em hospitais da rede estadual, ou filantrópicos e privados com os quais a Sesa estabeleceu parceria.
CONFIRA OS HOSPITAIS QUE JÁ ATINGIRAM 100% DA CAPACIDADE DE UTI PARA COVID
- HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO
- HOSPITAL GERAL DE LINHARES
- HOSPITAL RIO DOCE
- HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA
- HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA
- HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC
- HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
- HOSPITAL SÃO CAMILO
- HOSPITAL VITÓRIA
- VILA VELHA HOSPITAL
- HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUI
Dos 54 leitos ainda disponíveis, a oferta está distribuída em todas as regiões do Estado, mas a regulação para a internação é feita pela Sesa.
ONDE AINDA TEM VAGA
- ROBERTO SILVARES - 1
- CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA - 4 VAGAS
- HOSPITAL ESTADUAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVES - 6
- HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - 2 VAGAS
- HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - 5 VAGAS
- HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA - 6 VAGAS
- HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 4 VAGAS
- HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - 5 VAGAS
- HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN - 1 VAGA
- HOSPITAL SANTA MÔNICA - 3 VAGAS
- HOSPITAL SANTA RITA - 1 VAGA
- HOSPITAL CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES (HUCAM) - 1 VAGA
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - 5 VAGAS
- HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - 10 VAGAS