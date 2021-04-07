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Sistema de Saúde

Covid-19: 51 pacientes estão na fila por leitos em hospitais do ES

Nesta terça-feira (06),  as pessoas esperavam por vaga em um leito de tratamento intensivo ou de enfermaria na rede pública

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 22:11

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

06 abr 2021 às 22:11
Leitos leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com novo Coronavírus (Covid-19) no Hospital Estadual Dório Silva, na Serra.
Leitos leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com novo Coronavírus (Covid-19) no Hospital Estadual Dório Silva, na Serra. Crédito: Secom-ES/Divulgação
A pressão sobre o sistema de saúde pública no Espírito Santo já não suporta mais atender rapidamente os pacientes infectados pelo coronavírus. Nesta terça-feira (06), 51 pessoas aguardavam a liberação de vagas em leitos de tratamento intensivo ou de enfermaria hospitalar da rede pública.
Covid-19 - 52 pacientes estão na fila por leitos em hospitais do ES
A informação foi repassada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Do total dos que aguardam, 48 pacientes esperam por vaga em enfermaria na rede pública, sendo que um aguarda há mais de dois dias. Outros três doentes estão na fila por um leito há um dia e 44 esperam há menos de 24 horas.
Outros três contaminados pelo coronavírus estão em estado grave de saúde e precisam de uma vaga em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

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Até as 17 horas de terça-feira (06), o Samu 192 há havia realizado 88 atendimentos que resultaram em internações em Pronto-Atendimentos (PAs) e hospitais.
Na última semana, o secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, explicou como funciona o processo de regulação de leitos.
"Os pacientes passam por um período de avaliação dentro das unidades pré-hospitalar, as UPAs e os PAs. Quando um profissional médico considerar que aquele paciente precisa de um recurso hospitalar, seja leito de enfermagem ou UTI, ele acessa o sistema estadual de regulação da rede própria da Sesa. Onde há cobertura do Samu, esse paciente grave é removido para os hospitais de referência quando em caso grave. Quando o caso não é grave, o médico regulador vai solicitar informações autorizando ou não a remoção do paciente", detalhou.
Fernandes pontuou que o hospital tem um tempo de resposta, após o leito ser solicitado, para dizer se aceita ou não o paciente.

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GRANDE VITÓRIA

Dados dos municípios da Grande Vitória mostram que o número de internados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Pronto Atendimentos que aguardam transferência pode ser ainda maior. A maior parte desses registros são de pessoas com Covid-19, mas há também quem precise de atendimento médico especializado devido à gravidade de saúde ocasionada por outras doenças.
Na Serra, há 77 pacientes somente com o diagnóstico de Covid-19 nos leitos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade aguardando transferência, sendo 21 para leitos de UTI e com espera mínima de três dias.
Na capital, a Secretaria Municipal de Saúde informou que há 39 pacientes esperando um leito de internação hospitalar nos Prontos Atendimento da Praia do Suá e de São Pedro. Destes, 35 são pacientes com Covid-19 e 21 precisam de UTI devido ao agravamento da infecção.
Ainda na Região Metropolitana, Cariacica possui 33 pacientes no Pronto Atendimento de Alto Lage, único da cidade, internados à espera de uma vaga em hospital. Desses, três estão no setor de emergência aguardando por uma vaga em UTI por dois dias.
Em Vila Velha, há 14 pessoas doentes esperando uma vaga de UTI e outros 18 para ter acesso à enfermaria de um hospital. Elas estão nos Prontos Atendimentos de Cobilândia e na Glória, sendo que neste último há pacientes aguardando há quatro dias, segundo informou a prefeitura.
Em Viana, 29 doentes por Covid-19 estão recebendo o atendimento básico no pronto atendimento municipal. São 19 pacientes precisando de UTIs, com esperas de 24 horas a quatro dias. Enquanto outros 10 estão aguardando por enfermaria hospitalar.
Em Guarapari, nenhum paciente aguarda por leito de UTI, mas 19 pessoas estão internadas, algumas há três dias, esperando pela liberação de vagas em hospital pela Central de Vagas Estadual.

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