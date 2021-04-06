Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Petrobras muda escala de trabalhadores em plataformas para frear a Covid

Funcionários vão trabalhar embarcados por 21 dias seguidos, reduzindo o número de embarques diante do avanço das contaminações por Covid-19 nas plataformas de petróleo

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 21:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2021 às 21:03
Plataforma P-57, no Litoral Sul do Espírito Santo
Plataforma P-57, no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Gabriel Lordello/Agência Petrobras
O avanço das contaminações por Covid-19 nas plataformas de petróleo fez a Petrobras alterar temporariamente a escala dos empregados que trabalham embarcados em unidades marítimas. A medida visa fortalecer os cuidados com a saúde dos colaboradores em um momento crítico da pandemia.
Desde o início da doença, a empresa registra mais de 6 mil empregados contaminados, de um total de 46.416, sendo 5.667 já recuperados e 20 óbitos.
Segundo a companhia, a nova escala passa a ser de 21x28 + 21x35 dias, ou seja, dois embarques de 21 dias seguidos, respectivamente, por períodos de folga de 28 e de 35 dias. Essa escala será adotada temporariamente por um ciclo de 105 dias.

Veja Também

Com piora da pandemia, Petrobras adia manutenção de plataforma no ES

TCU avalia barrar venda de refinaria da Petrobras para fundo árabe

"Nesse período, o empregado fará dois embarques em vez de três, reduzindo em pelo menos 30% o fluxo de pessoas em deslocamento em aeroportos e rodoviárias", informou a Petrobras em nota.
A empresa explica que após o período de embarque, o empregado ficará mais dias em casa, o que também favorece o distanciamento social.
"Além disso, estão sendo priorizados os serviços essenciais a bordo e está sendo reduzido o pessoal embarcado (POB) em todas as unidades offshore. A Petrobras recomendou que as empresas terceirizadas adotem medidas similares", disse a estatal.
Essa é a segunda vez na pandemia em que a Petrobras adota a escala especial. A primeira foi há cerca de um ano, em março do ano passado.

OUTRAS MEDIDAS

Também visando a redução do contágio, a Petrobras adiou a parada para manutenção da P-58, maior plataforma em operação no Espírito Santo. O serviço estava previsto para acontecer em abril e acaba acarretando em um grande aumento no número de profissionais embarcados. 
O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro-ES) chegou a falar na semana passada em um surto de Covid-19 na P-58, com pelo menos 20 casos suspeitos da doença na embarcação, além de outros confirmados na P-57, que fica na mesma região, no Sul do Estado.

Veja Também

Petrobras reajusta em 39% preço do gás encanado a distribuidoras

Petrobras aumenta preço do gás de cozinha em 5% nas refinarias

A Petrobras, por sua vez, negou qualquer surto e afirmou que a postergação da parada de manutenção da unidade como medida preventiva, visando reduzir a exposição das equipes e fortalecendo assim o distanciamento e as barreiras sanitárias nesse momento de agravamento da pandemia
A estatal destacou que realizada em suas plataformas desembarques pontuais como uma de suas medidas de prevenção à disseminação do Covid-19, o que inclui as unidades no Estado. "É importante esclarecer que o isolamento inicial e o desembarque de casos suspeitos e seus contactantes são estratégias de prevenção ao contágio e que, após os testes, na maioria dos casos a suspeita de Covid não se confirma", informou.

Veja Também

Petrobras vai dar curso de TI para alunos de escolas públicas do ES

Petrobras afirma que comitê aprovou indicação de Luna como presidente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Petrobras Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados